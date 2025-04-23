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財經
2025-04-23 13:10:43

Tesla首季純利暴跌71%　馬斯克：5月起減少DOGE工作　盤後股價急升5%

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特斯拉首季業績大倒退，行政總裁馬斯克宣布，5月開始將會大幅減少在DOGE工作上的時間。(AP)

特斯拉首季業績大倒退，行政總裁馬斯克宣布，5月開始將會大幅減少在DOGE工作上的時間。(AP)

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美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)公布2025年首季度財報，業績表現遠遜市場預期。特斯拉首季營收193.35億美元，按年跌9%；純利更大幅縮水71%，僅錄得4.09億美元；調整後每股收益(EPS)為0.27美元，較去年同期減少40%，且低於分析師預期的0.44美元；整體毛利率16.3%，按年跌6.3%，但實現自由現金流6.64億美元，同比增長126%。

特斯拉首季業績大倒退，調整後每股收益(EPS)為0.27美元，較去年同期減少40%，且低於分析師預期的0.44美元。(特斯拉業績截圖) 財報未提及馬斯克「入閣」後的言行對公司業務造成的衝擊。(AP) 馬斯克宣布，5月開始將會大幅減少在DOGE工作上的時間。(AP) 特斯拉在財報中將業績下滑原因，不點名地歸因於特朗普政府貿易政策的「不確定性」。(AP)

不點名歸咎特朗普政策「不確定性」

值得關注的是，特斯拉儲能業務增長表現強勁，首季能源生產與儲存業務收入達27.30億美元，同比增長67%，相較去年第四季度的113%增幅雖有所放緩，但仍維持高速成長。

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特斯拉在財報中將業績下滑原因，不點名地歸因於特朗普政府貿易政策的「不確定性」(uncertainty)，並未提及行政總裁馬斯克「入閣」後言行對公司業務造成的衝擊。馬斯克在業績電話會上表示，5月開始將會大幅減少在特朗普政府的「政府效率部」(DOGE)上的時間，從而對特斯拉投入更多時間。他同時透露，將持續遊說特朗普政府降低關稅，但最終決定權仍在總統手中。

在業績公布後，特斯拉股價一度下跌逾1%。然而，隨著盤後交易時段傳出特朗普無意撤換聯儲局主席鮑威爾的消息，加上馬斯克提及下月起減少在DOGE工作後，帶動股價反彈。截至最新報價，特斯拉盤後股價漲近5%，報249.5美元。

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