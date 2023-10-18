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財經
2023-10-18 12:56:00

Tesla｜市場料特斯拉上季毛利率大跌　Cathie Wood再減持Tesla

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Tesla｜市場料特斯拉毛利率大跌，Cathie Wood再減持Tesla。(資料圖片)

Tesla（美：TSLA、特斯拉），將於周三（18日）美股收市後，公布第三季業績。市場預期，特斯拉收入244億美元，按年增長14%；經調整盈利26億美元，按年下跌28%；毛利率更跌至18.1%，按年大跌7個百分點，市場預期，毛利率跌勢已定。

Tesla｜市場料特斯拉毛利率大跌，Cathie Wood再減持Tesla。(資料圖片)

毛利率大跌因車價下調

市場指出，預期上季毛利率大跌因車價下調。Tesla在7月已下調中國的現貨新車Model S / Model X 售價，較訂購售價低4%；8月份時，再下調中國Model Y長續航版及高性能版售價，減幅約4%，以及Model S/X再減價7%；9月Model S/X於中美再同步減價，在中國Model S減價11萬元人民幣或14%，Model X減價16萬元人民幣或18%。在美國Model S減17%，Model X減19%。Tesla的減價操作，反映在策略上清除已生產的存貨。

Cathie Wood再減持逾3萬股Tesla

市場預期Tesla毛利率跌勢喘定之際，有「女股神」之稱的方舟投資（ARK）創辦人Cathie Wood連續兩天減持Tesla。周一（16日）賣出7,759股特斯拉股票，周二（17日）賣出26,248股，以周二收市價254.85美元計算，股票價值約867萬美元。

不過Cathie Wood再重申對看好Tesla的立場，稱未來5年，Tesla將比輝達（Nvidia）有更大的發展空間，並預計隨著未來自動駕駛技術發展，料Tesla利潤率或由目前20%，擴至60%或70%。

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