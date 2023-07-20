Tesla | 次季業績光麗惟毛利率下挫　馬斯克言論嚇怕散戶盤後跌4%

特斯拉（Tesla）周三（19日）公布第二季業績，經調整每股盈利報91美仙，按年增19.7%；按季計算則升7.1%，優於預期。不過因發動減價戰影響致毛利率下挫，加上行政總裁馬斯克言論嚇怕散戶，Tesla盤後急跌4%。

Tesla次季業績光麗

期內，Tesla的營業收入錄得249億美元，按年升47.2%，亦高於市場預期約242億至245億美元。2023年次季同時較去年第4季紀錄數字高2.5%，按年則增長47%，幾乎是首季度按年增速24%的兩倍，創歷史紀錄新高。

至於產量方面，特斯拉表示次季產量、交付量均創單季紀錄新高，7月初已公布的次季交付，超過46.61萬輛，生產47.97萬輛；上海工廠已有數月以接近100%的產能利用率進行生產。