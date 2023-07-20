Tesla | 次季業績光麗惟毛利率下挫　馬斯克言論嚇怕散戶盤後跌4%

特斯拉（Tesla）周三（19日）公布第二季業績，經調整每股盈利報91美仙，按年增19.7%；按季計算則升7.1%，優於預期。不過因發動減價戰影響致毛利率下挫，加上行政總裁馬斯克言論嚇怕散戶，Tesla盤後急跌4%。
Tesla次季業績光麗
期內，Tesla的營業收入錄得249億美元，按年升47.2%，亦高於市場預期約242億至245億美元。2023年次季同時較去年第4季紀錄數字高2.5%，按年則增長47%，幾乎是首季度按年增速24%的兩倍，創歷史紀錄新高。
至於產量方面，特斯拉表示次季產量、交付量均創單季紀錄新高，7月初已公布的次季交付，超過46.61萬輛，生產47.97萬輛；上海工廠已有數月以接近100%的產能利用率進行生產。
Tesla受減價戰影響致毛利率下挫
Tesla的季內經營溢利為23.99美元，按年跌3%；總營業利潤為45.33億美元，按年增7%；經營毛利率由14.6%跌至9.6%，下跌4.93個百分點；而總GAAP毛利率則一如預期降至18.2%，按年挫6.8%；列賬純利27.03億美元，列賬每股盈利0.78美元，按年升20%。
特斯拉表示，儘管首季及次季發動減價戰令毛利率下挫，但經營毛利率仍保持於健康的10%水平，反映公司持續削減成本的努力；又指在次季多個層面上錄得創紀錄成績，包括生產量、付運量及單季收入達250億美元，鑑於目前宏觀環境，很高興能夠取得這樣的成果。
Tesla馬斯克：投資逾10億美元至「Dojo」
其後行政總裁馬斯克在分析師電話會議上表示，公司計劃在2024年底前對超級電腦「Dojo」投資超過10億美元（折合約78億美元），Dojo將能夠處理大量數據，包括建立自動駕駛軟件所需的駕駛影像。
Tesla股價方面，盤後股價一度上漲1.9%，但馬斯克言論似乎嚇壞投資者，股價隨後轉挫逾4%，財務總監Zachary Kirkhorn其後澄清，這項投資分為研發開支及資本開支，並且與之前公布的三年開支指引相符。