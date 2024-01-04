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財經
2024-01-04 14:50:00

Tesla｜比亞迪勝Tesla成全球最大電動車生產商　馬斯克：兩者定位有別 (更新)

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Tesla｜比亞迪成全球最大電動車生產商，Tesla不敵僅屈居第二。

比亞迪（1211）成全球最大電動車生產商，Tesla只能屈居第二位。數據顯示，比亞迪第4季車輛交付量為52萬輛，而Tesla（美：TSLA）僅48萬輛。

有社交平台X（前稱Twitter）的用戶，將比亞迪及Tesla進行比較，包括比較淨利潤、員工人數、產品等。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦對此就作出回應。

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馬斯克：Tesla定位更接近AI機器人公司

馬斯克（Elon Musk）對於比較表示，相比起車企，Tesla的定位「更接近於一間AI／機器人公司」。馬斯克又轉發Tesla的2023年的回顧帖文，表示感謝每位車主及支持者。

分析：Tesla在美國仍是最主要電動車品牌

有關比亞迪交付量更勝Tesla，《路透社》報道分析指，汽車買的家在高利率經濟時代，尋求更平價的款式，特別是在內地市場。

大行巴克萊分析指，比亞迪目前仍未進入美國市場，Tesla在美國仍然是最主要的電動車品牌；投資機構Baird分析預期，即使全球電動車整體需求前景不明朗，但Tesla今年交付量仍有望超過210萬輛車。

全年銷量計Tesla仍勝比亞迪

至於全年銷量方面，比亞迪去年新能源車產量302.44萬輛，按年升62%；而Tesla（美：TSLA）公布的全年產量僅184萬輛。

不過，比亞迪產量中包括混能車及純電動車，當中去年純電動車銷量為160萬輛，混能車為約140萬輛，因此以純電動車計算，Tesla銷量仍高於比亞迪。

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