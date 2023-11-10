Tesla｜滙證睇淡下調評級至「沽售」　最高風險竟是馬斯克？

Tesla特斯拉（美：TSLA）股價屢跌，近月已跌近兩成，更曾失守200元關口，令大行睇淡前景。滙豐證券最新指，將Tesla的評級下調至「沽售」，目標價為146美元，更料潛在跌幅達33%。滙證分析師甚至表示，Tesla創辦人馬斯克亦是風險之一。

滙豐分析師Michael Tyndall表示，儘管Tesla為全球電動車領域的創造者，前景及想法均具有潛力，但據該行的未來現金流模型顯示，Tesla或要到本世紀末才能錄得盈利，而Tesla的估值，亦反映實現盈利的時間可能更長。

Michael Tyndall亦補充，該行對Tesla的看法與傳統汽車製造商不同，即使Tesla於2030年生產2,000萬輛電動車的目標看似過份樂觀，但Tesla一般都能達到承諾，因Tesla已經是電動車領域的成本領先者，而且憑Tesla增長的雄心，相信在未來一段時間仍能保持領導地位。

對於前景，Michael Tyndall認為，最大不明朗因素是其非汽車產品，例如自動軟件、Dojo超級電腦產品及服務、機械人等，因現金流難以折現，監管環境亦存在相當大的不確定性，加上行政總裁馬斯克（Elon Musk）也是公司的風險之一，故給予「沽售」評級。