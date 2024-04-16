Tesla｜特斯拉全球裁員一成股價大跌　市值單日蒸發逾2000億(更新)

內媒報道，特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克向全體員工發送郵件，表示將在全球裁員10%，涉及人數達1.4萬。有公司資深高層在社交平台上，表示自己宣布已決定離開Tesla，行政總裁馬斯克亦向員工表示，公司已進行全面檢討。

報道引述消息指，Tesla特斯拉今年首季度交付量大跌，原因包括最大市場中國需求低迷，及市場競爭加劇。同時全球電動汽車需求呈現放緩趨勢，因為消費者在經濟環境惡化的情況下減少了大額消費。

但面對需求不振，Tesla特斯拉為2024年設定較低的生產目標，並據報道取消某款低成本電動汽車的計劃。馬斯克早前曾表示，銷量下滑主要受高利率和全球經濟疲軟影響。

高層於社交平台上宣布離開Tesla

有Tesla資深高層在社交平台X（前稱Twitter）上，宣布已決定離開Tesla特斯拉的決定，包括在Tesla效力長達18年的電池開發主管Drew Baglino、負責公共政策的高級副總裁Rohan Patel。

隨後，馬斯克分別轉發兩位高層的文章，並寫道「感謝你為特斯拉所做的一切」。