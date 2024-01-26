Tesla｜特斯拉季績差，股價再挫12%單日蒸發700億美元。

美國電動車企特斯拉Tesla（美：TSLA）日前公布業績，惟差過預期，加上預警銷量放緩，交付量不敵比亞迪，股價周四（26日）再挫12%，單日蒸發700億美元（折合約5,670億港元）。

截至2023年底止第四季，Tesla指，集團收入251.7億美元，按年增長3%，低於預期的256億美元；盈利錄79.28億美元，按年升1.15倍；經調整每股盈利0.71美元，按年跌40%，低於預期的0.74美元。

而收入增長3%至約251.7億美元，亦是逾3年來最小增幅。至於市場最關注的毛利率，受連串減價影響，期內跌至17.6%，較一年前跌逾6個百分點，並差過預期的18.1%。

Tesla 1月初亦公布去年第四季銷量及產量，均略高於預期，其中交付量錄48.45萬輛電動車，按季增長11%及創紀錄新高，產量則錄49.5萬輛。Tesla去年交付量按年升38%至181萬輛，但仍低於集團原定50%的增長目標；產量則升35%至185萬輛。

根據「CleanTechnica」數據指出，Tesla於去年第四季純電動車銷量，佔美國56.3%，但交付量則低於比亞迪（1211）交付的52.64萬輛純電動車。