熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-01-26 13:35:00

Tesla｜特斯拉季績差　股價再挫12%單日蒸發700億美元

分享：

Tesla｜特斯拉季績差，股價再挫12%單日蒸發700億美元。

美國電動車企特斯拉Tesla（美：TSLA）日前公布業績，惟差過預期，加上預警銷量放緩，交付量不敵比亞迪，股價周四（26日）再挫12%，單日蒸發700億美元（折合約5,670億港元）。

Tesla股價周四（26日）插12.13%，跌25.2美元，收報182.63美元，創8個月低位。年初至今Tesla股價已挫26.48%。

強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖）

Tesla收入及毛利率遜預期

截至2023年底止第四季，Tesla指，集團收入251.7億美元，按年增長3%，低於預期的256億美元；盈利錄79.28億美元，按年升1.15倍；經調整每股盈利0.71美元，按年跌40%，低於預期的0.74美元。

而收入增長3%至約251.7億美元，亦是逾3年來最小增幅。至於市場最關注的毛利率，受連串減價影響，期內跌至17.6%，較一年前跌逾6個百分點，並差過預期的18.1%。

Tesla 1月初亦公布去年第四季銷量及產量，均略高於預期，其中交付量錄48.45萬輛電動車，按季增長11%及創紀錄新高，產量則錄49.5萬輛。Tesla去年交付量按年升38%至181萬輛，但仍低於集團原定50%的增長目標；產量則升35%至185萬輛。

根據「CleanTechnica」數據指出，Tesla於去年第四季純電動車銷量，佔美國56.3%，但交付量則低於比亞迪（1211）交付的52.64萬輛純電動車。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受