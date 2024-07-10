Tesla｜特斯拉連升10日累升四成　前債王格羅斯：「meme股」一隻

美國電動車生產商Tesla特斯拉（美：TSLA）股價連升10日，創2023年6月以來最長的連升紀錄，近10日累升逾四成。但有「前債王」之稱的格羅斯（Bill Gross）卻在社交平台發文批評，Tesla只是「meme股」（迷因股）。

格羅斯在社交平台「X」（前稱Twitter）發文，形容Tesla的股價走勢。他寫道，「Tesla的表現就像一檔迷因股，基本面儘管下滑，但價格卻直線上漲」。他形容，Tesla的表現大多數拉高出貨（Most are pump and dump）。

他又指出，現在每隔一天就會有新「meme股」出現，如Chewy（美：CHWY）、Zapp Electric Vehicles（美：Zapp）及GameStop（美：GME）。

Tesla美國市佔率首次跌穿50%

儘管Tesla上周公布次季汽車交付量，較市場預期好，為投資者帶來信心，但知名汽車數據公司「Cox Automotive」最新一份美國汽車行業洞察報告顯示，Tesla第二季美國銷量下降6.3%，市佔率首次跌破50%，只有49.7%，反映Tesla情況或許沒有市場預期般樂觀。