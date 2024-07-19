Tesla｜特斯拉CEO 馬斯克Elon Musk發跡有段古　 12歲已識賺錢寫程式

提起馬斯克（Elon Musk）這個人，大家對他的印象，應該知道他是Tesla特斯拉、Space X、「X」（前稱Twitter）的行政總裁，其實他是一名「初創之星」，以建立不少知名企業發跡，就連第三方支付服務提供商PayPal也與他有關。
馬斯克（Elon Musk）於1971年出生，他的母親Maye Musk是模特兒，他出生於南非，在高中畢業後便到加拿大讀大學，讀書期間，他在美國連續創辦PayPal、SpaceX與Tesla 等公司。
馬斯克12歲已識「做生意」
據外電曾報道，Elon Musk在10歲買了第一台電腦，並且自學程式設計；12歲時就以500美元（折合約3,905港元）的價格出售了自己的第一個太空遊戲軟體程式「Blastar」。
Elon Musk在17歲高中時，為避開南非的兵役制度，他透過母親取得了加拿大公民身分， 並到美國就讀大學。其後他移居至美國加州矽谷，並打算在史丹福大學念應用物理與材料科學的碩博士學位，然而卻在入學兩天後就決定輟學，並和弟弟Kimbal Musk，一起開發一個稱為「Zip2」的線上出版軟體，並在1999年以「3.07億美元及3,400萬美元股票期權」，賣給Compaq的AltaVista的部門。
其後他成立「X.com」公司，並在1999年併購由在1998年創立的 Confinity公司，一併購入正在開發的「PayPal」軟體。至2000年10月，Elon Musk決定停止其他專案，專注於PayPal開發， 並將公司重新命名為PayPal，也在2001年將該技術用於全球最大拍賣網站 「eBay」拍賣的結帳方式。
2002年創立SpaceX
2002年，Elon Musk利用賺得的金錢，獨自投資1億美元於加州，同時創立了第三家公司「SpaceX」。SpaceX主力經營太空發射業務， 近期目標是發射衛星與月球探索，遠期目標是在火星打造生態環境。這們業務亦間接與和美國太空總署（NASA），及各國的太空發射中心「搶生意」。目前SpaceX已參與過「獵鷹1號（Falcon 1）」、「獵鷹9號（Falcon 9）」，與「天龍號太空船（SpaceX Dragon）」等載具的設計。
開設Tesla公司帶領電動車進入全球
之後，Elon Musk又開設Tesla（特斯拉） ，他過往曾因為希望研發出超級電容器，給電動汽車提供足夠能量，而到史丹福修讀「應用物理和材料科學」的博士學位。
2012年6月，Tesla公司正式發布旗下第一台商務純電動車「Tesla Model S」，其特殊加壓器令充滿50%電力，僅需20分鐘，新技術令Tesla的電動車對富人極具吸引力，使Tesla電動車在2013年上半年於加州賣出8,900輛，銷量更高於保時捷。
2022年收購Twitter
2022年4月，Elon Musk提議以430億美元的價格，收購社群媒體公司Twitter，而收購前他已用26.4億美元的價格購入公司9.1%的股份。同年10月，馬斯克向推特表示，計劃按此前協定的原報價收購推特公司，並完成以440億美元將Twitter私有化的交易，其後亦將Twitter更名為「X」，用回他首間公司「X.com」的網址。