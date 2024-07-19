Tesla｜特斯拉CEO 馬斯克Elon Musk發跡有段古， 12歲已識賺錢寫程式？(資料圖片)

提起馬斯克（Elon Musk）這個人，大家對他的印象，應該知道他是Tesla特斯拉、Space X、「X」（前稱Twitter）的行政總裁，其實他是一名「初創之星」，以建立不少知名企業發跡，就連第三方支付服務提供商PayPal也與他有關。 馬斯克（Elon Musk）於1971年出生，他的母親Maye Musk是模特兒，他出生於南非，在高中畢業後便到加拿大讀大學，讀書期間，他在美國連續創辦PayPal、SpaceX與Tesla 等公司。

馬斯克12歲已識「做生意」 據外電曾報道，Elon Musk在10歲買了第一台電腦，並且自學程式設計；12歲時就以500美元（折合約3,905港元）的價格出售了自己的第一個太空遊戲軟體程式「Blastar」。 Elon Musk在17歲高中時，為避開南非的兵役制度，他透過母親取得了加拿大公民身分， 並到美國就讀大學。其後他移居至美國加州矽谷，並打算在史丹福大學念應用物理與材料科學的碩博士學位，然而卻在入學兩天後就決定輟學，並和弟弟Kimbal Musk，一起開發一個稱為「Zip2」的線上出版軟體，並在1999年以「3.07億美元及3,400萬美元股票期權」，賣給Compaq的AltaVista的部門。 其後他成立「X.com」公司，並在1999年併購由在1998年創立的 Confinity公司，一併購入正在開發的「PayPal」軟體。至2000年10月，Elon Musk決定停止其他專案，專注於PayPal開發， 並將公司重新命名為PayPal，也在2001年將該技術用於全球最大拍賣網站 「eBay」拍賣的結帳方式。