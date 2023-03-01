Tesla｜《環時》發文批馬斯克轉發污衊中國帖文　Tesla股價偏軟下跌

中國官媒《環球時報》昨日（28日）發表文章，批評Tesla特斯拉（美：TSLA）的創辦人馬斯克，並質問「馬斯克，你這是在砸中國的鍋嗎？」Tesla股價跟隨美股偏軟，跌0.9%，收報205.71美元，市場仍關注今晚特斯拉舉行的投資者日。

官媒批馬斯克轉發污衊中國帖文

《環球時報》指，近日美國政壇眼見用所謂的「間諜氣球」事件抹黑中國，美國敵視中國的政治勢力，又重新炒作起了新冠病毒是中國武漢病毒所洩漏的謠言，又表示「連美國知名電動汽車品牌特斯拉的老闆埃隆·馬斯克，如今也跟著攪合了進來」。

《環球時報》又稱，儘管美國的科學家和病毒學家，都非常鄙視他們的政客這種政治干涉乃至扭曲科學的做法，可多間美媒及反華媒體的炒作下，加上在控制著美國國會，迫切希望通過攻擊中國賺取支持度和眼球的美國共和黨右翼保守派的煽動下，此事目前正持續在美國的輿論場發酵，更批馬斯克「你這是在砸中國的鍋嗎？」