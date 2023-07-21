Tesla | 預告車價再有下跌空間　TSLA股價挫一成兼馬斯克身家蒸發1400億

據彭博億萬富豪指數，現時馬斯克身家大縮水203億美元至2,344億美元，但仍為世界首富，是次財富蒸發程度更排在史上第7位，亦收窄了與全球第二富豪、LVMH董事長Bernard Arnault的距離。

Tesla（TSLA）的行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前表示，Tesla的車價再有下跌空間，該言論再導致Tesla股價下滑，該股收報262.9美元，跌9.7%，接近一成，創4月20日以來單日最大跌幅。而馬斯克身家亦蒸發約1,400億港元。

馬斯克預告車價再有下跌空間

馬斯克表示，如果環球央行持續加息，經濟前景將變得不明朗，車價可能仍有下跌空間。他又提到，今年交車目標維持在180萬輛，但由於夏季停工進行大量工廠升級，預期第三季的生產將有點下滑。此外，Tesl近期又召回近1.6萬輛，由2021至2023年出廠的「Model S」及「Model X」，原因指前座安全帶有脫落風險。

不過，馬斯克認為，短期毛利率和盈利能力的波動，相對於長期發展來說並不重要，而且在自動駕駛技術面前，「這些數字看起來很愚蠢」。

Tesla 次季業績光麗惟毛利率下挫

而Tesla第二季純利按年增20％至27億美元，好過市場預期，但毛利率降至18.2%，顯著低於去年同期的25%，亦是16個季度以來最差表現。期內收入達破紀錄的249億美元，但考慮到交付量大增83%至46.6萬輛，收入仍僅升47%，反映電動車減價影響。