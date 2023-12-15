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財經
2023-12-15 12:55:00

Tesla｜馬斯克母親訪香港旅遊行半山　Maye驚嘆香港「周街都Tesla」

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Tesla｜馬斯克母親訪香港旅遊行半山　Maye驚嘆香港「周街都Tesla」。(X／Maye Musk)

Tesla｜馬斯克母親訪香港旅遊行半山　Maye驚嘆香港「周街都Tesla」。(X／Maye Musk)。(X／Maye Musk)

Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）的75歲母親梅伊馬斯克（Maye Musk），近日罕有來香港旅遊，更到訪中環半山電梯及大館參觀，期間她更大嘆香港路面「周街都Tesla」。

Maye Musk：香港路面很多Tesla

梅伊馬斯克在X（前稱Twitter）發文表示，自己喜歡探索城市，並到香港觀光，前往世界上最長的自動扶梯，又欣賞美麗的公園及聖誕樹，她又貼出多張相片，可見她到訪中環半山電梯、古蹟及藝術館於一身的大館，以及中環長江中心旁邊的長江公園。

在另一帖文中，她又表示在香港看到很多Tesla（特斯拉）電動車，更分享了數張照片，又打出「心心眼」符號，以及特意標註Tesla和Tesla亞洲的官方帳號。

據運輸署上半年本地新登記私家車總數達20,916輛，按年增加48.44%，當中Tesla以4,884輛居首。

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