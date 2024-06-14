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財經
2024-06-14 10:59:00

Tesla｜馬斯克薪酬方案獲通過　特斯拉TSLA股價升近3%

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Tesla｜馬斯克薪酬方案獲通過　特斯拉TSLA股價升近3%

Tesla｜馬斯克薪酬方案獲通過　特斯拉TSLA股價升近3%

美國電動車生產商特斯拉（Tesla，美：TSLA）宣布，該企行政總裁馬斯克的560億美元報酬方案獲得股東通過，反映馬斯克獲零售投資者支持，儘管議案被多個大型機構投資者，以及授權書的顧問提出反對。

特斯拉TSLA美股股價昨晚升2.92%，升近3%；盤後一度升近2%。

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Tesla是次有關薪酬投票只具有建議性

不過，Tesla是次有關薪酬投票只具有「建議性」，公司亦沒有披露投票細節。網上亦有片段拍到馬斯克在公布結果後歡呼。

《路透社》報道，特拉華州法官1月宣布馬斯克的2018年薪酬方案無效，Tesla則預計會上訴。一旦上訴失敗，把公司的註冊地遷至德州，使董事會可以在法院可能更友好的新註冊州重啟薪酬方案。

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而議案通過未能解決達拉華州法院就馬斯克報酬的訴訟，部分法律專家認為，爭端仍會以月計時間持續，並指法官將審查表決，及要求特斯拉證明過程，而且沒有脅迫或不當地受馬斯克影響。

根據2018年時的方案指，Tesla如果達到某種里程碑，馬斯克將有資格獲得高達558億美元的股票期權。

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