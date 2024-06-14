Tesla｜馬斯克薪酬方案獲通過　特斯拉TSLA股價升近3%

美國電動車生產商特斯拉（Tesla，美：TSLA）宣布，該企行政總裁馬斯克的560億美元報酬方案獲得股東通過，反映馬斯克獲零售投資者支持，儘管議案被多個大型機構投資者，以及授權書的顧問提出反對。

Tesla是次有關薪酬投票只具有建議性

不過，Tesla是次有關薪酬投票只具有「建議性」，公司亦沒有披露投票細節。網上亦有片段拍到馬斯克在公布結果後歡呼。

《路透社》報道，特拉華州法官1月宣布馬斯克的2018年薪酬方案無效，Tesla則預計會上訴。一旦上訴失敗，把公司的註冊地遷至德州，使董事會可以在法院可能更友好的新註冊州重啟薪酬方案。