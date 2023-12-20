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財經
2023-12-20 11:40:00

Tesla｜Bonus大縮水　據報今年不向員工派績效股權獎勵及獎金

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Tesla｜Bonus大縮水，據報今年不向員工派績效股權獎勵及獎金。(路透社)

Tesla｜Bonus大縮水，據報今年不向員工派績效股權獎勵及獎金。(路透社)

受到全球經濟不景氣下，多個行業出現緊縮情況，華爾街、銀行界出現裁員潮，科技界亦出現「Bonus大縮水」情況。外電報道，Tesla管理層向員工表示，今年公司並沒有提供基於績效的股權獎勵，公司無說明原因，亦有Tesla數名不同部門的員工認為調整很普遍，並指 適度上調工人的生活成本，基本工資也有小幅調整。

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Tesla部分員工行權周期結束仍獲新股票獎勵

《彭博》報道，在每年的年度績效評估期間，Tesla員工通常會在現有股權的基礎上，獲得薪酬調整，以及基於績效的股票獎勵。有Tesla員工稱，今年情況有別，即使表現優異的員工亦沒有獲得績效獎金；部分Tesla員工在4年的行權周期結束時，仍可獲得新股票獎勵，以保持總薪酬具競爭力。

Tesla美國廠房員工獲加薪

此外，日前《CNBC》引述Tesla內部訊息報道，Tesla已通知內華達州廠房的員工，自2024年1月起，Tesla的最低時薪會由20美元，上調一成至22美元，最高時薪則由30.65美元上調至34.5美元，加幅12%，市場揣測，有關舉動是希望減低工會組織發起罷工活動。

特斯拉行政總裁馬斯克曾稱，他長期以來一直強調員工持股的重要性，令Tesla能夠在保留現金流同時，亦能保持較高的總薪酬。

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