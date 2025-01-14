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財經
2025-01-14 18:30:00

Tesla Optimus明年增產10倍　馬斯克：未來機器人數量為人類5倍(有片)

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馬斯克表示，人形機器人將成為史上最大的產品。(AP)

馬斯克表示，人形機器人將成為史上最大的產品。(AP)

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據外媒Wccftech報道，Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)近日在拉斯維加斯消費電子展(CES)期間，於社交平台X接受Stagwell執行長Mark Penn訪問時指，人形機器人Optimus將成為史上最大的產品，他猜測未來每個人很可能都會擁有一至兩台機器人，機器人對人類的數量比例可能是3：1、4：1，甚至是5：1，最終將會有200至300億台機器人在世界各地運作，數量可能是人類的數倍。

馬斯克於社交平台X接受Stagwell執行長Mark Penn訪問。(X截圖) Tesla Optimus人形機械人去年曾來港展出。(資料圖片) Tesla Optimus人形機械人去年曾來港展出。(資料圖片) Tesla Optimus人形機械人去年曾來港展出。(資料圖片) Tesla Optimus人形機械人去年曾來港展出。(資料圖片)

今年生產數千台Optimus   每人都有無條件高收入

馬斯克說，假設所有事情發展順利，預期2026年Optimus產量可提升10倍，意味明年產量可提高到5萬至10萬個，再後一年產量又會再提高10倍。他計劃今年將打造數千台Optimus並在特斯工廠進行測試。

馬斯克相信，大多數人將擁有類似電影《星際大戰》中的「C-3PO」或「R2-D2」的個人機器人，而且在良好的AI情境下，人類不僅能夠獲得無條件基本收入(Universal basic income)，還有可能實現無條件的高收入。

馬斯克在去年 10 月 29 日於沙烏地阿拉伯舉辦的「未來投資創新」論壇上表示，「我認為到了2040年，人形機器人的數量可能會超過人類。」意味著屆時全球運作中的人形機器人至少將達到100億台。馬斯克當時估計，這些「萬能」的人形機器人每台的價格大約在2萬至2.5萬美元之間。

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Tesla Optimus人形機器人

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