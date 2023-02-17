Tesla｜Tesla緊急召回36萬輛車　指全自動駕駛軟件有撞車風險

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，特斯拉的全自動駕駛軟體未充分遵守交通安全法規，狀況包括超速通過十字路口、電動車會在只允許轉彎的地方持續直行、抵達停止標誌時無法完全停止、遇上黃燈標誌未能依規定留意四周路況便進入十字路口等，可能會增加撞車風險。

Tesla（美：TSLA）在2月16日宣佈，將回收美國逾36.2萬輛汽車，以更新其全自動駕駛（FSD）Beta軟體，指全自動駕駛軟件有撞車風險。受消息影響，Tesla股價盤後挫5.7%，報202.04美元。

Tesla聲明：對現實世界測試項目作干預

Tesla發聲明宣布，召回的36.2萬輛美國車，會提供免費更新全自動駕駛軟件。召回車輛型號包括「2016-2023 Model S、Model X、2017-2023 Model 3 和 2020-2023 Model Y」。據資料顯示，被召回的車輛中涉及18宗保養維修索賠個案。目前沒有有關車輛的任何傷亡事件數字。

今次是NHTSA主動要求Tesla回收這些車輛，但Tesla表示不同意NHTSA的分析，又指NHTSA是聯邦監管機構，是對現實世界測試項目作干預，認為該項目對於開發可自動駕駛的汽車至關重要。

馬斯克：召回一詞不合時宜

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）昨日（16日）在Twitter發帖文表示，無線軟件更新的「召回」（Recall）一詞已經不合時宜，完全錯誤。