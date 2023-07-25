TikTok加入戰團出純文字帖功能　Elon Musk將Twitter改名為「X」

近期社交平台之間競爭愈發激烈，繼早前Meta推出「文字版Instagram」的Threads後，Elon Musk持有的Twitter迎戰並將改名為「X」；而字節跳動旗下TikTok，最新宣布加入戰團，推出「純文字帖」功能，以吸引尋求Twitter替代品的用戶。
TikTok加入戰團出純文字帖功能
TikTok官方網誌表示，彖推出純文字帖功能，屆時允許用戶在帖子內，加上彩色背景和貼紙，而每個帖子則以1,000字為限，擴大內容創作界限。外國科技網站「TechCrunch」指出，TikTok新功能可能會挑戰Twitter（X），以及Meta旗下的Threads。
TikTok上週在新加坡、澳洲及墨西哥推出TikTok Music的Beta版本，發言人稱它可以令用戶聆聽、分享和下載在TikTok的音樂。此外，據先前TikTok提供的用戶數據顯示，其全球每月活躍用戶達10億。
Elon Musk將Twitter改名為「X」
全球首富馬斯克（Elon Musk），周一（24日）亦下令將Twitter名稱改為「X」，並換掉具代表性的藍鳥符號。「Brand Finance」數據顯示，Twitter品牌價值預估約40億美元，范德堡大學則估計約值150億至200億美元，意味今次更名，品牌價值恐因而蒸發數十億美元。
Elon Musk亦在Twitter上發文表示，「很快我們將告別 Twitter 和所有的鳥兒」；他同時更正式啟動全新網域「x.com」。
And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023
If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023
Threads日活躍用戶僅1300萬
至於根據機構「Sensor Tower」數據顯示，7月5日推出的Threads，最近一周每日活躍用戶人數，已降至1,300萬，較7月7日的高位下降70%。
「SimilarWeb」的數據顯示，用戶平均每天花在Threads的時間，由19分鐘減少至4分鐘；但Twitter的日活躍用戶約為2億，平均每天在平台更是花上30分鐘，多近8倍。