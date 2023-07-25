TikTok加入戰團出純文字帖功能　Elon Musk將Twitter改名為「X」

近期社交平台之間競爭愈發激烈，繼早前Meta推出「文字版Instagram」的Threads後，Elon Musk持有的Twitter迎戰並將改名為「X」；而字節跳動旗下TikTok，最新宣布加入戰團，推出「純文字帖」功能，以吸引尋求Twitter替代品的用戶。

TikTok加入戰團出純文字帖功能

TikTok官方網誌表示，彖推出純文字帖功能，屆時允許用戶在帖子內，加上彩色背景和貼紙，而每個帖子則以1,000字為限，擴大內容創作界限。外國科技網站「TechCrunch」指出，TikTok新功能可能會挑戰Twitter（X），以及Meta旗下的Threads。

TikTok上週在新加坡、澳洲及墨西哥推出TikTok Music的Beta版本，發言人稱它可以令用戶聆聽、分享和下載在TikTok的音樂。此外，據先前TikTok提供的用戶數據顯示，其全球每月活躍用戶達10億。