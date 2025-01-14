TikTok：有關中方考慮將公司美國業務售予馬斯克報道屬虛構

短片分享平台TikTok表示，有關中方正考慮將公司美國業務出售給富商馬斯克的報道，純屬虛構。
彭博社較早時引述知情人士報道，中方正考慮一個潛在選擇，若果TikTok未能推翻美國政府的「不賣即禁」命令，就將美國業務出售給馬斯克，其中一種情況是由馬斯克旗下社交平台X控制TikTok美國公司，並共同經營。
另外，英國廣播公司報道，在面對禁令之際，部分美國TikTok用戶轉用另一中國應用程式小紅書的海外版REDNote，讓REDNote成為周一蘋果美國應用商店下載次數最多的應用程式。
必須本月19日前出售TikTok美資產
TikTok及中國母公司字節跳動早前提出訴訟，尋求阻止總統拜登簽署的一項法案，法案要求字節跳動必須在本月19日之前出售TikTok的美國資產，否則將面臨禁令。
美國聯邦最高法院日前舉行聽證會，暫時未有決定。
中國駐美國大使館發言人劉鵬宇之前發表聲明，指美方從未找到TikTok威脅美國國家安全的證據，但就動用國家力量、濫用國家安全理由無理打壓，是不公平及不公正。他強調，美方應該真正尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視環境。
原文刊登於 香港電台