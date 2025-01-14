TikTok：有關中方考慮將公司美國業務售予馬斯克報道屬虛構

短片分享平台TikTok表示，有關中方正考慮將公司美國業務出售給富商馬斯克的報道，純屬虛構。

彭博社較早時引述知情人士報道，中方正考慮一個潛在選擇，若果TikTok未能推翻美國政府的「不賣即禁」命令，就將美國業務出售給馬斯克，其中一種情況是由馬斯克旗下社交平台X控制TikTok美國公司，並共同經營。

另外，英國廣播公司報道，在面對禁令之際，部分美國TikTok用戶轉用另一中國應用程式小紅書的海外版REDNote，讓REDNote成為周一蘋果美國應用商店下載次數最多的應用程式。