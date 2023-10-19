TSLA業績｜Tesla季績遜預期毛利率下跌，股價全日插4.7%。

美國電動車生產商特斯拉（美：TSLA、Tesla）公布截至9月底止第三季業績，各項數據均遜市場預期，而公司行政總裁馬斯克（Elon Mask）亦「大潑冷水」，淡化投資者對Cybertruck卡車的期望，股價亦隨即下跌。

此季業績為自2019年以來，Tesla營收獲利均首次低於市場預期，公布業績後股價受壓。Tesla前收跌近4.8%，報242.7美元。其後馬斯克講話期間亦挫4.2%，低至232.4美元。