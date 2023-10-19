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財經
2023-10-19 10:42:00

TSLA業績｜Tesla季績遜預期毛利率下跌　股價全日插4.7%

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TSLA業績｜Tesla季績遜預期毛利率下跌，股價全日插4.7%。

美國電動車生產商特斯拉（美：TSLA、Tesla）公布截至9月底止第三季業績，各項數據均遜市場預期，而公司行政總裁馬斯克（Elon Mask）亦「大潑冷水」，淡化投資者對Cybertruck卡車的期望，股價亦隨即下跌。

此季業績為自2019年以來，Tesla營收獲利均首次低於市場預期，公布業績後股價受壓。Tesla前收跌近4.8%，報242.7美元。其後馬斯克講話期間亦挫4.2%，低至232.4美元。

TSLA業績｜Tesla季績遜預期毛利率下跌，股價全日插4.7%。

Tesla季績遜預期 毛利率下跌

利潤報18.5億美元；每股經調整盈利0.66美元，較市場預期的0.73美元低；總收入報233.5億美元，按年升9%，市場預期則為241億元；毛利率跌至17.9%，按季跌0.3個百分點，按年跌7.2個百分點。

特斯拉披露，上季來自車輛銷售的收入報196.3億元，能源業務收入為15.6億元，監管信貸收入為5.54億元。第三季每輛車銷售價降至約3.75萬美元，新工廠生產成本較舊廠高，集團已引入措施以節省營運成本。

在高利率環境下，特斯拉認為專注於研發投資及資本支出，以實現未來成長並保持正現金流，才是正確做法，目前公司現金流達到23億美元，現金及投資狀況亦持續改善。

馬斯克對Cybertruck「大潑冷水」

Tesla又表示，已在德州工廠試生產電動車「Cybertruck」，年產量12.5萬輛，首批將於11月30日首次交付並舉辦相關儀式。據了解，現時已有逾百萬人預訂Cybertruck， 料2025年或可生產25萬輛。不過公司馬斯克在電話會議上表示，「儘管這是很棒的產品，但該款車需要12至18個月方可貢獻正向現金流」，甚至一度大潑冷水「（Cybertruck）是我們自己挖的墳墓、很長一段時間才出現一次的特殊産品很難推向市場，很難達到銷量目標，很難繁榮起來」。

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