TSLA業績｜Tesla特斯拉首季純利跌55%遜預期　另擬裁員逾6000人

美國電動車企業特斯拉（Tesla，美：TSLA）公布業績，其2024年首季純利按年跌55%至11.3億美元，經調整後每股賺0.45美元，遜預期0.52美元；該企銷售收入報213億美元，亦較預期223億美元差，按年下跌9%，是該企2012年以來錄得的最大按年跌幅。

期內，Tesla電動車銷售收入按年挫13%至173.4億美元，並維持2024年「明顯更低的」產量及交付量增長速度指引；而毛利率17.4%，下跌1.9個百分點；而營業利潤亦大跌，營業利潤率跌至5.5%，因汽車減價外、投放AI的支出增加，以及生產Cybertruck的成本等。

Tesla表示，承諾更新或升級未來的車輛生產線，新車型將包括更多廉價款式，將加速推出更多廉價車型，仍將恪守在公司範圍的成本削減承諾，包括削減車輛的單位銷售成本。

Tesla擬裁員逾6000人

此外，Tesla亦計劃於德州和加州廠房，裁員逾6,000人，包括加州裁約3,332個職位、德州裁約2,688職位，以推進馬斯克全球裁員逾10%的計劃。而《彭博》報道引述消息指，Tesla實際裁員人數可能超過2萬人。據Tesla文件顯示，截至2023年12月，特斯拉員工總數為140,473人。