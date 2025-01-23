TVB上季廣告收入升逾10% 全年雙位數增

TVB指，去年於香港地面免費頻道的廣告收入以強勁的姿態結束，上季來自廣告客戶的整體收入較去年同期增長超過10%。儘管香港整體廣告市場疲軟，全年的廣告收入仍實現雙位數增長，預計今年將進一步增長。集團指，以優惠價格預先承諾今年購買電視平台上的廣告套餐的「早鳥」活動，獲得雙位數的百分比增長。今年起，TVB也開始銷售在廣東省播出的無綫電視翡翠台和明珠台頻道的廣告位，預計年內廣告收入也將從這一個新舉措中受益。

電視廣播(TVB，511)公布，去年12月底止季度們於香港地面免費電視頻道的收視率繼續保持領先地位，旗艦頻道翡翠台、24 小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到 81%的市場份額。

myTV Gold 訂戶按季增 9%

至於集團的OTT串流業務方面，所有服務層級的平均每月活躍用戶人數(MAU)維持約2百萬。由於本季度內推出一些吸引新觀眾的措施，高端myTV Gold訂戶按季及按年分別增加9%和6%。

去年下半年將實現淨利潤

展望未來，TVB重申對去年全年實現顯著正數EBITDA的預期，並預計在不考慮特殊一次性項目的情況下，去年下半年將會實現正數淨利潤。

TVB股價今日無升跌，成交額136萬元。