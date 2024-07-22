TVB再預告下半年轉賺 上季廣告收入雙位數增

電視廣播(511，TVB)公布，預計6月底止半年將實現正數EBITDA，去年同期則錄虧損，並重申對集團2024年全年實現顯著正數EBITDA的預期。此外，基於目前的業務勢頭，在不考慮特殊一次性項目的情況下，再次預計下半年將會實現正數淨利潤。TVB去年上半年虧損4.07億元。
TVB今日收報3.07元，跌0.01元或0.3%，成交額136萬元，市值13.7億元。
稱維持79%市場分額
TVB指，截至6月底止3個月核心香港電視相關業務及中國內地業務的最新情況，指上季度TVB艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達79%的市場分額，與上季及去年同期持平，當中翡翠台平均收視16.5點；無綫新聞台平均收視1.8點；其他頻道為3.5點。
黃金時段電視廣告單價雙位數增
集團又指，於香港地面免費頻道的廣告收入於上季持續增長，與去年同期相比，上季來自廣告客戶的整體收入實現雙位數增長，並能吸納新客戶，當中包括領先金融和消費品品牌。此外，集團落地廣東省的翡翠台和明珠台頻道每月吸引超過2,000萬觀眾收看。因此，今年3月底及去年同期比較，黃金時段電視廣告單價在上季實現雙位數增長。
另外，上季OTT串流業務持續穩定增長，按季計，myTV Gold付費訂戶保持穩定，按年則增長4%，而所有服務層級的平均每月活躍用戶人數(MAU)則維持約2百萬。TVB又指，自今年初以來，來自myTV Super平台數碼廣告的收入按季增長超過30%，計全年數碼廣告收入將大幅高於去年。
上季電商直播觀看人次6,900萬
內地方面，上季已經開始3部合拍劇的拍攝，同時季內電商直播活動的舉辦場次和觀眾覆蓋率按年及按季均持續增加，上季直播次數395次，按年多43.6%，按季增31.2%；電商直播觀看人次6,900萬，按年多7.8%，按季增15%。