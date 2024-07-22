TVB再預告下半年轉賺 上季廣告收入雙位數增

TVB指，截至6月底止3個月核心香港電視相關業務及中國內地業務的最新情況，指上季度TVB艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達79%的市場分額，與上季及去年同期持平，當中翡翠台平均收視16.5點；無綫新聞台平均收視1.8點；其他頻道為3.5點。

電視廣播(511，TVB)公布，預計6月底止半年將實現正數EBITDA，去年同期則錄虧損，並重申對集團2024年全年實現顯著正數EBITDA的預期。此外，基於目前的業務勢頭，在不考慮特殊一次性項目的情況下，再次預計下半年將會實現正數淨利潤。TVB去年上半年虧損4.07億元。

黃金時段電視廣告單價雙位數增

集團又指，於香港地面免費頻道的廣告收入於上季持續增長，與去年同期相比，上季來自廣告客戶的整體收入實現雙位數增長，並能吸納新客戶，當中包括領先金融和消費品品牌。此外，集團落地廣東省的翡翠台和明珠台頻道每月吸引超過2,000萬觀眾收看。因此，今年3月底及去年同期比較，黃金時段電視廣告單價在上季實現雙位數增長。

另外，上季OTT串流業務持續穩定增長，按季計，myTV Gold付費訂戶保持穩定，按年則增長4%，而所有服務層級的平均每月活躍用戶人數(MAU)則維持約2百萬。TVB又指，自今年初以來，來自myTV Super平台數碼廣告的收入按季增長超過30%，計全年數碼廣告收入將大幅高於去年。