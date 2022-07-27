TVB收報3.98元創歷史新低 早前宣布取消公布三台收視（更新版）

電視廣播（TVB，511）股價創歷史新低，全日以3.98元收市，較上日下跌1.7%。電視廣播今早平開，已是全日最高位，之後股價在歷史低位窄幅爭持，全日總成交約53萬元，市值進一步下跌至17.4億元。電視廣播於1988年上市，曾是香港籃籌股之一，最輝煌時股價曾高見81.5元，以今日股價計從歷史高位下跌95%。

本周突宣布取消公布三台收視

電視廣播本周一突然宣布，取消公布三台收視。TVB過住多年每逢周一都會公布上一周收視成績，後來在去年5月起，更同時公報ViuTV及香港開電視的每周收視數字。

TVB在7月25日發出新聞稿指出：

隨着新媒體的發展，廣大觀眾不再局限於透過傳統電視觀賞節目，同時亦可使用電腦、平板電腦或智能手機等，透過多種媒體平台瀏覽，又可隨時隨地到myTV SUPER等網絡平台重溫，是以恆常於每周一發放電視直播收視資料，已不合時宜，未必能完全反映觀眾收看電視節目的實際情況。

電視收視公布方式調整後，ViuTV與香港開電視收視從缺，TVB節目也只公布當天前一晚播出的《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》跨平台直播收視，最高19.1點（觀眾人數124 萬）。

曾志偉去年4月曾稱ViuTV應與J2比收視，在TVB新節目《開心大綜藝》的首播日子，榮升高層的曾志偉被記者問及他可有信心「撼贏」ViuTV時，曾志偉就直言從來無考慮過輸贏問題，亦沒有所謂的收視壓力，因為「ViuTV得4點收視，我們收視最高有廿幾三十點，追上來要很長時間。」時移世易，三台收視已沒有數據可比。