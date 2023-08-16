TVB發可換股債 私募基金舵手吳繼煒投資

電視廣播(TVB，511)宣布，與Cardy Oval Limited訂立5年期1.56億元可換股債券認購協議，所得款項將實施業務發展及營運。Cardy Oval Limited為私募基金基滙資本董事長、建生國際(224)副主席吳繼煒持有的一家私人投資公司。

年息 3.5 厘 每股換購價 4.45 元

據協議，Cardy Oval Limited認購的這批可換股債券將按3.5厘的年利率計息，並亦有權以初步換股價每股4.45元轉換為司股份，換購價較今日收市價4.17元高6.7%，倘悉數轉換，將持有電視廣播7.41%。

吳繼煒表示，作為一名香港的投資者，致力於促一本地市場的增長，香港在金融、創新和與國際聯繫的獨特優勢，使其成為重要樞紐，讓企業和投資者發掘大灣區的巨大潛力。這項戰略投資，反映其對香港戰略位置所帶來的巨大機遇感到樂觀。

TVB執行主席許濤指，在兩天前獲得華人文化及Young Lion Holdings Limited的7億元融資貸款後再獲支持，謹代表公司衷心感謝吳繼煒的投資和對TVB的信心，並稱他的支持正對處於數碼轉型新時代的TVB，以及管理團隊來說是意義重大，並歡迎其成為公司新的主要持份者，期待與其合作，為TVB開拓新的發展機會。