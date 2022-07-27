TVB股價創歷史新低4蚊有找 早前宣布取消公布三台收視

電視廣播（TVB，511）今早平開後，股價持續向下，創下有史以來最位，最新報3.98元，較昨天收市下跌1.7%，暫時成交49萬元，市值僅餘17億多元。電視廣播於1988年上市，曾是香港籃籌股之一，最輝煌時股價曾高見81.5元。

本周突宣布取消公布三台收視

電視廣播本周一突然宣布，突取消公布三台收視。TVB過住多年每逢周一都會公布上一周收視成績，後來在去年5月起，更同時公報ViuTV及香港開電視的每周收視數字。

TVB在7月25日發出新聞稿指，調整電視收視公布方式，聲明稱：

隨着新媒體的發展，廣大觀眾不再局限於透過傳統電視觀賞節目，同時亦可使用電腦、平板電腦或智能手機等，透過多種媒體平台瀏覽，又可隨時隨地到myTV SUPER等網絡平台重溫，是以恆常於每周一發放電視直播收視資料，已不合時宜，未必能完全反映觀眾收看電視節目的實際情況。

電視收視公布方式調整後，ViuTV與香港開電視收視從缺，TVB節目也只公布前晚播出的《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》跨平台直播收視，最高19.1點（觀眾人數124 萬）。TVB表示，直播成績未必完全反映實况。曾志偉去年4月曾稱ViuTV應與J2比收視，個多月後TVB發放三台收視至上周為止。