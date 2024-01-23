TVB｜料2023下半年EBITDA實現正數　讚新聞女王鞏固港劇領導地位

TVB電視廣播（511）公布業務最新情況，重申集團相比上半年產生EBITDA虧損1.86億元，預期截至2023年12月31日止6個月期間，將實現「正數EBITDA」。TVB亦預計，2023年全年財政年度的EBITDA虧損，將少於同期的EBITDA虧損港幣3.38億元。

TVB又大讚劇集「新聞女王」，在香港和內地大受歡迎，指憑藉豐富多彩的角色陣容和扣人心弦的劇情，該劇在播出期間錄得平均23.5電視收視，成為2023年香港收視率最高的劇集；在谷歌搜尋趨勢也成搜尋量最高的劇集。

TVB表示，2023年第4季度，於香港地面免費電視頻道的收視率繼續保持領先地位，翡翠台、24 小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到80%的市場份額。

TVB表示，「新聞女王」在內地和香港的成功，顯示集團在製作引人入勝的劇集內容的能力，其吸引力跨越界限，相信「新聞女王」將鞏固TVB在未來幾年內地市場上，香港劇集製作的領導地位。

廣告收入高出18%

TVB又提及廣告收入，指在去年第4季，地面免費頻道的廣告收入持續呈現出積極的勢頭，儘管翡翠台黃金時段電視廣告的平均單價，較前一季期間下跌5%，但仍2022年同期高出18%，因持續有更多的藍籌廣告客戶回歸TVB平台。

TVB又指，其2024年「早鳥」電視廣告套餐的客戶預訂額，與較2023年相比取得雙位數增長，形容是對未來一年廣告收入的正面指標。