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財經
2024-01-23 13:20:00

TVB｜料2023下半年EBITDA實現正數　讚新聞女王鞏固港劇領導地位

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TVB｜料2023下半年EBITDA實現正數　讚新聞女王鞏固港劇領導地位

TVB電視廣播（511）公布業務最新情況，重申集團相比上半年產生EBITDA虧損1.86億元，預期截至2023年12月31日止6個月期間，將實現「正數EBITDA」。TVB亦預計，2023年全年財政年度的EBITDA虧損，將少於同期的EBITDA虧損港幣3.38億元。

TVB電視廣播股價午後升逾4%，再次升穿3元，暫報3.04元。

佘詩曼在《新聞女王》與何廣沛有感情線，現實中的她對姊弟戀有保留。 佘詩曼最難忘在《新聞女王》現場直擊報新聞的戲分。 部分內地網民亦認同發文者的看法，直指「港人不是五官多精緻，而是那種幹練的氣質」。（圖片來源：TVB《新聞女王》劇照） 為了捍衛新聞的精神和保護愛徒等原因，張家妍（李施嬅 飾）再不能獨善其身，只能硬着頭皮上陣，成為新聞部的新勢力。（圖片來源：新浪微博@新聞女王） 《新聞女王》演繹職場宮鬥劇 新聞背後有「真相」？ 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎典禮 雖然有網民指馬國明演出略嫌浮誇，但亦有指他將George這個無心做好新聞，只懂權鬥爭上位的「辦公室政治家」演得活靈活現。（圖片來源：新浪微博@新聞女王） 文慧心堅持新聞是「educate」（教育）而不是「entertain」（娛樂）觀眾。（《新聞女王》影片截圖） 《新聞女王》劇照 萬千星輝頒獎典禮 《新聞女王》劇照 新聞女王 台慶劇《新聞女王》今晚連續兩小時播出大結局。

讚新聞女王鞏固港劇領導地位

TVB表示，2023年第4季度，於香港地面免費電視頻道的收視率繼續保持領先地位，翡翠台、24 小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到80%的市場份額。

TVB又大讚劇集「新聞女王」，在香港和內地大受歡迎，指憑藉豐富多彩的角色陣容和扣人心弦的劇情，該劇在播出期間錄得平均23.5電視收視，成為2023年香港收視率最高的劇集；在谷歌搜尋趨勢也成搜尋量最高的劇集。

TVB表示，「新聞女王」在內地和香港的成功，顯示集團在製作引人入勝的劇集內容的能力，其吸引力跨越界限，相信「新聞女王」將鞏固TVB在未來幾年內地市場上，香港劇集製作的領導地位。

廣告收入高出18%

TVB又提及廣告收入，指在去年第4季，地面免費頻道的廣告收入持續呈現出積極的勢頭，儘管翡翠台黃金時段電視廣告的平均單價，較前一季期間下跌5%，但仍2022年同期高出18%，因持續有更多的藍籌廣告客戶回歸TVB平台。

TVB又指，其2024年「早鳥」電視廣告套餐的客戶預訂額，與較2023年相比取得雙位數增長，形容是對未來一年廣告收入的正面指標。

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此外，TVB的OTT串流業務，2023年第4季與第3季相比，尊貴myTV Gold訂戶分別增長1%及21%，而所有服務層級的平均月度活躍用戶人數(MAU)則穩定在約2百萬；myTV Super平台數碼廣告第3季及第4季，分別增長73%及95%，並預計數碼廣告收入於2023年全年實現逾30%增長。

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