TVB｜無綫賀年廣告加價8%　ViuTV擁MIRROR僅加價4.7%

臨近新年，電視台接連推出賀年廣告套裝宣傳。有本地傳媒報道，TVB電視廣播（511）今年價格較去年進取，加價8%；相反擁MIRROR、COLLAR等人氣偶像的ViuTV叫價則相對保守，升幅僅幅為4.7%。

TVB廣告加價實則「明升暗降」

據本地傳媒報道，TVB的2024年《恭喜發財》賀年廣告套裝定價加價6.6%至8.4%，是近五年加幅最多，價錢最貴的「10秒鐘新春廣告套裝」，收費為24.3萬元（包括製作費用），按年升7.6%，是近五年來加幅最大，平均電視廣告播放成本為1,800元。而可播放的電視頻道則新增明珠台，加上播放次數亦較以往增加，故表面上加價，實際反而減價。

而TVB播放次數最少的5秒鐘新春廣告套裝，收費按年升8.27%，定價5.5萬元，提供92次廣告播放，平均每次電視廣告播放成本為597.83元。

上周TVB行政主席許濤在上周新春盆菜宴亦致詞表示，有信心今年為「TVB翻身的一年」及決定加薪。