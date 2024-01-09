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財經
2024-01-09 11:20:00

TVB｜無綫賀年廣告加價8%　ViuTV擁MIRROR僅加價4.7%

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TVB｜無綫賀年廣告加價8%，ViuTV擁MIRROR僅加價4.7%。(資料圖片)

TVB｜無綫賀年廣告加價8%，ViuTV擁MIRROR僅加價4.7%。(資料圖片)

臨近新年，電視台接連推出賀年廣告套裝宣傳。有本地傳媒報道，TVB電視廣播（511）今年價格較去年進取，加價8%；相反擁MIRROR、COLLAR等人氣偶像的ViuTV叫價則相對保守，升幅僅幅為4.7%。

TVB股價現報3.44元，跌2.27%；ViuTV母公司電盈（008）升0.71%，報4.22元。

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TVB廣告加價實則「明升暗降」

據本地傳媒報道，TVB的2024年《恭喜發財》賀年廣告套裝定價加價6.6%至8.4%，是近五年加幅最多，價錢最貴的「10秒鐘新春廣告套裝」，收費為24.3萬元（包括製作費用），按年升7.6%，是近五年來加幅最大，平均電視廣告播放成本為1,800元。而可播放的電視頻道則新增明珠台，加上播放次數亦較以往增加，故表面上加價，實際反而減價。

而TVB播放次數最少的5秒鐘新春廣告套裝，收費按年升8.27%，定價5.5萬元，提供92次廣告播放，平均每次電視廣告播放成本為597.83元。

上周TVB行政主席許濤在上周新春盆菜宴亦致詞表示，有信心今年為「TVB翻身的一年」及決定加薪。

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ViuTV擁MIRROR僅加價4.7%

至於擁MIRROR、COLLAR等人氣偶像的ViuTV，亦有提供《龍年恭喜發財廣告套裝》。資料顯示，廣告套裝提供68次播放，5秒鐘廣告連製作最低收費3.98萬元，按年升幅為4.7%，播放次數為68次，平均播放成本為585.29元，若以5秒廣告作比較，ViuTV定價較TVB低兩成。

而自2022年MIRROR紅館演唱會發生意外後，MIRROR熱度高位減退，今年的演唱會亦未見炒風。

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