TVB｜與騰訊視頻簽新框架　定製劇合作數增至8部

TVB指，與騰訊視頻將加大定製劇的合作數量，在現有4部的基礎上，再翻倍增加4部。首4部包括《反黑英雄》、《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》及《刑偵12》，預計在2024年在內地和香港同步播出；新增的4部包括《玫瑰戰爭》、《金式森林》等，也會在今年內陸續開拍，預計在2025年播出。

電視廣播（TVB，511）宣布，與騰訊視頻在上海達成新的框架合作，這是繼去年雙方簽署的戰略合作協議後，再度就影視劇領域展開的全面性合作。

在劇集採購方面，TVB將採購騰訊視頻出品的作品在香港播放，於6月3日在無綫電視翡翠台首播的《繁花》，節目自播出以來引起極大的正評與讚賞。雙方亦將圍繞金庸武俠作品展開合作，TVB已購買騰訊視頻出品的《金庸武俠世界》，預計在今年第三季度播放。

而隨著《反黑英雄》於6月24日在騰訊視頻和TVB翡翠台同時首播，騰訊視頻也正式啟動「港劇計劃」，為騰訊視頻提供2,000集以上的TVB經典港劇，未來陸續會有更多港劇在騰訊視頻「港劇計劃」平台播放，進一步推動港產電視劇的發展。

TVB許濤：促進兩地文化交流與融合

電視廣播有限公司行政主席許濤表示，非常高興能夠再次與騰訊視頻深化合作，憑藉雙方在內容創造、平台宣發及版權運營領域上的優勢，港劇在內地的傳播渠道必定能夠進一步拓展，同時也將内地的精彩影視作品帶給香港觀眾，促進兩地文化的交流與融合。