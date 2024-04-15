TVB｜通訊局批准無綫頻道更改　82台變「TVB PLUS」　85台將推「鳳凰衛視香港台」

通訊局宣布，批准無綫電視（TVB，511）提出改動其節目頻道編排的申請，由下周一（4月22日）起，82頻道將改為「TVB Plus」，以取代原有的「J2」；而85頻道將推出「鳳凰衛視香港台」，取代原有的「無綫財經體育資訊台」。

通訊局：TVB會繼續提供共五條節目頻道

通訊局指，在完成重組後，無綫會繼續按照其本地免費電視節目服務（免費電視）牌照提供共五條節目頻道，並承諾無論播放自家製作或第三方的內容，無綫作為免費電視牌照持有人會確保有關內容符合《廣播條例》（第562章）、牌照條款及通訊局發出的業務守則的要求。

通訊局表示，考慮到無綫在改動其節目頻道編排後，會繼續遵守《廣播條例》及其免費電視牌照所有對其適用的規管要求，為其領牌服務內播出的內容負起編輯責任，通訊局批准有關申請。

此外，通訊局亦批准無綫提出的申請，暫時豁免「鳳凰衛視香港台」遵守有關字幕的規定，為期3個月至7月21日止，惟須於期限結束後全面遵守有關規定，須在播出的所有新聞報道、時事節目、天氣報告、緊急通告，以及晚上7時至11時播出的所有節目提供字幕服務。