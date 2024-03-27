TVB｜電視廣播去年虧損7.61億　新聞女王助廣告收入增9%

期內OTT業務受惠於節省節目成本等因素，錄得EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年增2%至3.56億；免費電視持續虧損，LBITDA虧損2.71億，按年虧損縮窄至2.42億；而全年廣告收入則錄增長，由港幣11.78億增加9%，至港幣12.8億，稱受惠「新聞女王」及「中年好聲音」節目。

TVB表示，儘管2023年香港廣告市場疲弱，但劇集及節目新聞女王及中年好聲音等，吸引了高端和奢侈品以及銀行金融服務的廣告客戶，當中包括許多已有一段時間沒有在我們平台投放廣告的回頭客戶，致2023年翡翠台黃金時段的電視廣告時段單價因此較去年增加32%。TVB又指，電視劇新聞女王播出後，旋即引發香港與中國內地觀眾熱捧。

港人北上令TVB電子商貿收入下跌44%

TVB的OTT分部收入增長2%至港幣3.56億。myTV SUPER串流平台於2022及2023年的平均月度活躍用戶達200萬名；而電子商貿分部收入下跌44%至港幣4.86億，主因越來越多港人北上鄰近的深圳尋求更高性價比、更多選擇的購物體驗，故亦將士多平台與鄰住買合併，令EBITDA虧損仍能從1億減少至港幣4,900萬。

內地業務方面，TVB以「埋堆堆」品牌經營直接面向消費者的內容串流服務及多渠道網絡業務，收入由港幣6.98億元增加4%至港幣7.29億。

TVB「TVB Plus台」第二季啟播

TVB同時宣布，將在現時J2佔用的82頻道推出全新的TVB Plus台。待取得監管機構批准後，預期TVB Plus將於2024年次季正式啟播，並深信精簡的四條頻道陣容將會提升為觀眾及廣告客戶帶來的整體價值，同時預期每年將可節省內容及其他營運成本約港幣1億。