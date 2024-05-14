TVB｜電視廣播向邵氏及廣發配股集資1億 擬用於製作10部合拍劇

TVB電視廣播（511）公布配股消息。TVB指，將引入內地新機構股東「廣發證券」（1776）全資附屬廣發全球，並以每股作價3.36元，認購874.38萬股新股較前收溢價9.92%；而TVB股東邵氏兄弟（953）同樣有購入新股，以每股作價4元購入，所得款項總額預期8,000萬元，較前收溢價7.24%。是次集資總額共約1.09億港元。

TVB表示，兩者認購的股份，分別設有3個月及6個月的禁售期；而交易完成後，邵氏兄弟在TVB的持股比例將由22.09%增至22.52%。

TVB指，邵氏兄弟願意增持其現有股份，乃是對公司業績及長期前景充滿信心的積極表現；此外，廣發作為內地的重要新機構股東，今次引入，增加公司機構股東基礎的多樣性。

TVB擬用於製作10部合拍劇

至於今次集資，TVB將計劃用於一般企業用途，包括集團與內地串流平台合作夥伴的合拍劇項目的營運資金。TVB表示，繼2024年初與內地視頻平台優酷簽署擴大合拍劇合作協議後，集團預計於今年下半年開始拍攝及製作10部劇集，但集團預計產生製作成本，與從優酷等聯合製作夥伴收到進度款之間通常存在滯後期，因此製作如此數量的劇集在初期階段亦將需要增加營運資金。