TVB｜電視廣播宣布與復旦大學簽合作協議　共同培育具家國情懷等新聞人才

電視廣播有限公司（TVB，511）宣布，與中國高等學府復旦大學在港簽署「共建教學實習基地」合作框架協議，共同培育具專業素養、家國情懷及國際視野的新聞人才為國家新聞教育事業發展注入新的活力。

電視廣播有限公司行政主席許濤指，能夠與復旦大學達成合作是TVB的一大榮譽。復旦大學是世界一流的辦學機構，復旦大學新聞學院更是中國最具歷史淵源之一的新聞傳播教育機構。而TVB作為香港收視率最高、最有影響力的電視新聞媒體，深知新聞是社會輿論的領導者和資訊的傳遞者，對國家和社會的發展起著至關重要的作用，培育具有國際競爭力和國家情懷的高質素新聞人才一直是TVB和復旦大學的共同理念，期待這次更深入的合作，能夠為中國乃至全球的媒體行業培養出更多卓越的新聞人才。

復旦大學裘新：攜手為中國新聞傳播做更大貢獻

復旦大學黨委書記裘新稱，感謝TVB以及新聞界同仁、校友關心支持復旦大學發展。他又指，TVB「無綫新聞、事事關心」膾炙人口，諸多專業報導深入人心，新聞節目屢獲獎項，是新聞人才培養的重要搖籃，期待雙方共同探索出數字化、智能化時代下新聞傳播人才培養的新模式新路徑，不斷開拓合作的新領域新形態，攜手為中國新聞傳播事業做出新的更大貢獻。

TVB：已為近50名復旦大學學生提供實習機會

TVB指，其新聞部與復旦大學新聞學院的合作始於1999年，在教學實踐和學生實習等領域建立堅實的合作基礎，至今TVB新聞部已為近50名復旦大學新聞學院學生提供實習機會，不僅為學生提供多元、專業的培訓，同時也讓新聞學員成為一個擁有國家和國際視野的新聞人才。