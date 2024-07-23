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財經
2024-07-23 12:35:38

TVB｜電視廣播料上半年EBITDA轉正　股價今高開半日升逾3%

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電視廣播(TVB)料上半年EBITDA轉正，今高開半日升逾3%。(資料圖片)

電視廣播(TVB)料上半年EBITDA轉正，今高開半日升逾3%。(資料圖片)

電視廣播(511TVB)公布，預計6月底止半年將實現正數EBITDA，與去年同期的EBITDA虧損相比有顯著改善，並重申對集團2024年全年實現顯著正數EBITDA的預期。受到消息影響，電視廣播(511)今日(23日)高開逾8%，一度報3.28元，惟其後受壓，中午報3.18元，升3.58%，半日成交額約271.3萬元。

港股半日跌15點，中午報17,620點，大市成交416億。(資料圖片)

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恒生指數半日跌15%

恒生指數方面，港股高開43點，中午報17,620點，跌15點，大市成交416億，國企指數6,247點，跌6點，恒生科技指數3,579點，跌31點。其中科技股普遍向下，騰訊(700)跌2元，報371.2元；阿里巴巴(9988)跌0.15元，報74.6元；美團(3690)跌1.8元，報119.5元，跌逾1%；京東(9618)跌0.5元，報103.6元；百度(9888)跌0.55元，報88.9元。

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中海石油化學發盈警  曾跌9%創5個月低位

至於發盈警的中海石油化學(3983)，料上半年盈利降至不多於7億人民幣，相比上年同期錄得17.15億元出現大幅下滑。股價今早受壓，盤中一度跌至9%，低見1.92元創5個月的新低，其後有支持，中午報1.99元，跌5.69%，成交額3,107.84萬元。

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