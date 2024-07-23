TVB｜電視廣播料上半年EBITDA轉正　股價今高開半日升逾3%

電視廣播(511，TVB)公布，預計6月底止半年將實現正數EBITDA，與去年同期的EBITDA虧損相比有顯著改善，並重申對集團2024年全年實現顯著正數EBITDA的預期。受到消息影響，電視廣播(511)今日(23日)高開逾8%，一度報3.28元，惟其後受壓，中午報3.18元，升3.58%，半日成交額約271.3萬元。

中海 石油化學發盈警 曾跌9%創5個月低位

至於發盈警的中海石油化學(3983)，料上半年盈利降至不多於7億人民幣，相比上年同期錄得17.15億元出現大幅下滑。股價今早受壓，盤中一度跌至9%，低見1.92元創5個月的新低，其後有支持，中午報1.99元，跌5.69%，成交額3,107.84萬元。