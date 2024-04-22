TVB｜電視廣播預告下半年虧轉盈 料廣告收入有進一步增長

TVB電視廣播（511）公布季度數據，重申對集團全年實現顯著正數EBITDA的預期，又指基於目前集團業務勢頭，預計在截至12月31日止6個月期間，將會錄得股東應佔利潤，即意味實現「虧轉盈」，此前TVB已連蝕6年。 電視廣播今早高開5.1%，開報3.1元，股價現持續向好，升逾6%。

TVB電視廣告受藍籌企業廣告而增加 TVB電視廣播表示，其廣告收入於本季持續呈現正向勢頭，來自廣告客戶的整體收入，較去年同期錄得雙位數百分比增長，TVB指歸因於公司維持在截至2023年12月31日止三個月期間，翡翠台黃金時段電視廣告的高單價水平，並且迎回更多已經一段時間，並未在TVB頻道上投放廣 告的藍籌企業廣告客戶。 TVB又預計，這一持續趨勢，再加上潛在客戶對於投放廣告到集團落地廣東省的翡翠台和明珠台初步表示出濃厚興趣，將有助今年來自廣告客戶的收入，實現較2023年更進一步的增長。 TVB OTT尊貴訂戶增11% 於本季度內，TVB的OTT串流業務持續穩定增長，相比截至2023年12月31日止3個月期間，尊貴myTV Gold的訂戶保持穩定，並相比同年同期3個月期間增長11%，而所有服務層級的平均月度活躍用戶人數 （MAU）則維持約200萬。 至於來自myTV Super平台數碼廣告的收入，亦按年增長超過30%。因此，預計數碼廣告收入於全年將實現更強勁增長。