TVP科技券｜申請資格/文件/流程/資助額/評審準則一覽

TVP科技券｜簡介 香港政府創新科技署網頁指，「科技券」於2016年11月推出，旨在支援本地企業/機構使用科技服務和方案，以提高生產力或將業務流程升級轉型。 TVP科技券｜申請資格 據政府資料顯示，現時申請科技券資助的本地企業／機構，必須符合以下要求： 根據《 商業登記條例 》（第310章）在香港登記

根據《 公司條例 》（第622章）在香港註冊成立的公司

根據有關條例在香港成立的法定機構

並非本港 上市公司 ，亦並非政府資助機構或任何政府資助機構的附屬公司

在提交申請時在本港有實質業務運作，而該業務須與申請項目相關

TVP科技券｜計劃特點 以（政府）:（企業／機構）配對模式為項目提供資助

每家企業／機構累計資助上限： 60萬港元

每家企業／機構最多可獲批 6 個項目（同一時間只能申請一個項目，每個項目的推行期不可多於12個月） 要注意，政府對項目的最高資助比例是75%，即企業或機構仍要自行支付餘下25%。至於資助款項可用以支付以下項目： 科技顧問服務 訂製或購買項目必要組成部分的設備、軟件及科技服務或方案；如要購買現成設備、軟件及科技服務，開支不可超過總成本50%

項目審計：適用於核准資助額超過5萬港元的項目；費用上限為3,000港元 TVP科技券｜可獲資助項目例子 科技券可涵蓋的中小企範圍極廣，從實體零售店、網店、酒店、旅行社、批發商、會計公司、診所、娛樂場所等，多個行業都可受惠。例子如下： 餐廳：收銀POS系統，可供客人以用手機App及QRcode點餐

洗衣店：洗衣管理及追蹤系統，客人掃描QRcode單據條碼，即可找到對應衣物的所在位置

診所：將資料系統化，如記錄預約、病人資料、醫療費用、藥物等資料

教育中心／補習社：運用軟件，管理內部行政，記錄上、下課時間表，促進師生及與家長間的溝通

TVP科技券｜不符合科技券資助範圍 添置或更換日常營運用的電腦打印機、掃描器

員工手機

辦公室電腦設計軟件等

拍片及製作內容宣傳產品、服務

日常營運支付員工薪酬及租金 TVP科技券｜申請所需文件 企業在香港有實質業務運作的證明文件副本，例如近3個月的收據或商業合約、 最近期的經審計賬目、利得稅報稅表及評稅通知書等

簽署申請表格的人士的有效香港身份證或護照副本

已簽署的誠信及不合謀報價／投標 確認書副本

競投者提交的報價單副本（或需多於一份）

商業登記署表格 1(a)/ 1(c) 或公司註冊處周年申報表( 表格 NAR1)副本 在特定情況下或需提交以下文件： 科技顧問的有效商業登記證副本

持股公司的公司註冊處周年申報表（表格NAR1）副本 如申請資助額超過5萬，需要提供由獨立審計師編製的經審計項目收支表，視乎貨品或服務的價值。 少於5萬：2份書面報價

5萬至30萬或以下：3份書面報價

30萬至140萬或以下：5份書面報價

140萬或以上：需作公開招標

TVP科技券｜申請流程 預備文件及遞交表格 經 科技券計劃管理系統 提交申請及附上文件。（ 樣本在此 ） 作初步進入評審階段，有可能提供補充資料 再送交科技券計劃委員會作評審 成功獲批申請，由創新科技署署長審批撥款 可要求發放首期撥款，上限是項目資助額的25% 執行科技項目，作出修改須提交充分理據並獲創新科技署書面批准 項目完成後兩個月及須透過系統提交項目最終報告、成果證明、開支收據及經審計項目收支表 最後待創新科技署發還核准資助款項 緊記，創新科技署指出，只能在同一時間提交一份科技券申請。申請者完成較早前獲批的項目及提交項目最終報告後，方可提交新申請。