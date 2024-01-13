TVP科技券｜申請資格/文件/流程/資助額/評審準則一覽

香港近年轉型創科城市，本地多間中、小企業都有意推行數碼轉型。為支援數碼轉型，香港政府創新科技署推出科技券計劃（TVP），支援中小企以科技提升產業能力。《am730》將介紹科技券的各項資助詳情，包括申請資格、資助範圍、所需文件、資助額等，助讀者對對科技券了解更多。
TVP科技券｜簡介
香港政府創新科技署網頁指，「科技券」於2016年11月推出，旨在支援本地企業/機構使用科技服務和方案，以提高生產力或將業務流程升級轉型。
TVP科技券｜申請資格
據政府資料顯示，現時申請科技券資助的本地企業／機構，必須符合以下要求：
TVP科技券｜計劃特點
- 以（政府）:（企業／機構）配對模式為項目提供資助
- 每家企業／機構累計資助上限：60萬港元
- 每家企業／機構最多可獲批6個項目（同一時間只能申請一個項目，每個項目的推行期不可多於12個月）
要注意，政府對項目的最高資助比例是75%，即企業或機構仍要自行支付餘下25%。至於資助款項可用以支付以下項目：
科技顧問服務
- 訂製或購買項目必要組成部分的設備、軟件及科技服務或方案；如要購買現成設備、軟件及科技服務，開支不可超過總成本50%
- 項目審計：適用於核准資助額超過5萬港元的項目；費用上限為3,000港元
TVP科技券｜可獲資助項目例子
科技券可涵蓋的中小企範圍極廣，從實體零售店、網店、酒店、旅行社、批發商、會計公司、診所、娛樂場所等，多個行業都可受惠。例子如下：
- 餐廳：收銀POS系統，可供客人以用手機App及QRcode點餐
- 洗衣店：洗衣管理及追蹤系統，客人掃描QRcode單據條碼，即可找到對應衣物的所在位置
- 診所：將資料系統化，如記錄預約、病人資料、醫療費用、藥物等資料
- 教育中心／補習社：運用軟件，管理內部行政，記錄上、下課時間表，促進師生及與家長間的溝通
TVP科技券｜不符合科技券資助範圍
- 添置或更換日常營運用的電腦打印機、掃描器
- 員工手機
- 辦公室電腦設計軟件等
- 拍片及製作內容宣傳產品、服務
- 日常營運支付員工薪酬及租金
TVP科技券｜申請所需文件
- 企業在香港有實質業務運作的證明文件副本，例如近3個月的收據或商業合約、 最近期的經審計賬目、利得稅報稅表及評稅通知書等
- 簽署申請表格的人士的有效香港身份證或護照副本
- 已簽署的誠信及不合謀報價／投標 確認書副本
- 競投者提交的報價單副本（或需多於一份）
- 商業登記署表格 1(a)/ 1(c) 或公司註冊處周年申報表( 表格 NAR1)副本
在特定情況下或需提交以下文件：
- 科技顧問的有效商業登記證副本
- 持股公司的公司註冊處周年申報表（表格NAR1）副本
如申請資助額超過5萬，需要提供由獨立審計師編製的經審計項目收支表，視乎貨品或服務的價值。
- 少於5萬：2份書面報價
- 5萬至30萬或以下：3份書面報價
- 30萬至140萬或以下：5份書面報價
- 140萬或以上：需作公開招標
TVP科技券｜申請流程
- 預備文件及遞交表格
- 經科技券計劃管理系統提交申請及附上文件。（樣本在此）
- 作初步進入評審階段，有可能提供補充資料
- 再送交科技券計劃委員會作評審
- 成功獲批申請，由創新科技署署長審批撥款
- 可要求發放首期撥款，上限是項目資助額的25%
- 執行科技項目，作出修改須提交充分理據並獲創新科技署書面批准
- 項目完成後兩個月及須透過系統提交項目最終報告、成果證明、開支收據及經審計項目收支表
- 最後待創新科技署發還核准資助款項
緊記，創新科技署指出，只能在同一時間提交一份科技券申請。申請者完成較早前獲批的項目及提交項目最終報告後，方可提交新申請。
TVP科技券｜常見問題
TVP科技券｜問：應該如何申請TVP科技券？
答：可透過科技券計劃管理系統提交申請，創新科技署指，申請者如在上述系統提交申請時遇到困難而需要協助可聯絡該署協助。
TVP科技券｜問：可否同時間提交多於一份申請書？
答：創新科技署指出，只能在同一時間提交一份科技券申請。申請者完成較早前獲批的項目及提交項目最終報告後，方可提交新申請。