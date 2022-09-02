Twitter推編輯功能 Meta研社交應用程式中建立付費功能

Twitter推編輯功能，付費客戶優先用，而Meta亦研究在旗下社交應用程式建立付費功能。（資料圖片）

社交媒體Twitter表示，用戶期待已久的編輯功能快將推出，用戶將可在發文後30分鐘內使用新加的「Edit Tweet」按鈕來編輯內容，編輯過的推文將有標籤標示，其他人只要按該標籤就可看到編輯前的版本。

這個新功能目前仍在內部測試中，預料將於未來幾周首先開放給每月繳付4.99美元費用的Twitter Blue訂戶使用。

另外，外電引述Meta內部通訊指出，公司正尋求在Facebook（FB）、Instagram（IG）和WhatsApp建立「潛在付費功能」。據外媒報道，Meta成立新的變現體驗（New Monetization Experiences）小組，是Meta在其主要社交應用程式中建立付費功能的第一次認真嘗試。Meta商業化變現副總裁John Hegeman接受訪問時強調，集團仍繼續發展廣告業務，沒有計劃容許用戶關閉程式內的廣告，但見到有機會建立全新的產品、功能或體驗，讓用戶願意付費使用，他未有具體描述所指的是甚麼功能。