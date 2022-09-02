Twitter推編輯功能 Meta研社交應用程式中建立付費功能

社交媒體Twitter表示，用戶期待已久的編輯功能快將推出，用戶將可在發文後30分鐘內使用新加的「Edit Tweet」按鈕來編輯內容，編輯過的推文將有標籤標示，其他人只要按該標籤就可看到編輯前的版本。
這個新功能目前仍在內部測試中，預料將於未來幾周首先開放給每月繳付4.99美元費用的Twitter Blue訂戶使用。
另外，外電引述Meta內部通訊指出，公司正尋求在Facebook（FB）、Instagram（IG）和WhatsApp建立「潛在付費功能」。據外媒報道，Meta成立新的變現體驗（New Monetization Experiences）小組，是Meta在其主要社交應用程式中建立付費功能的第一次認真嘗試。Meta商業化變現副總裁John Hegeman接受訪問時強調，集團仍繼續發展廣告業務，沒有計劃容許用戶關閉程式內的廣告，但見到有機會建立全新的產品、功能或體驗，讓用戶願意付費使用，他未有具體描述所指的是甚麼功能。
他又表示，付費功能在短期內不會成為公司主要收入來源，但在未來5年的時間範圍內，付費功能有機會明顯改變現狀。
目前Meta旗下社交平台已有小部分付費功能，包括Facebook群組管理員可以對獨家內容收費，並且可以購買虛擬「明星」發送給創作者。WhatsApp向某些企業收取向其客戶發送消息的費用，而Instagram最近宣布，創作者也可以開始對獨家內容收取訂閱費。