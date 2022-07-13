Twitter正式入稟起訴馬斯克　迫令完成440億美元收購計劃

Twitter正式入稟起訴馬斯克，迫令他完成這宗史上最大收購計劃。（資料圖片）

Twitter美國時間星期二正式入稟美國法院起訴馬斯克（Elon Musk）違反其收購Twitter的承諾，並要求法院強制馬斯克完成收購這宗涉及440億美元的收購，並另提申述書，要求法院安排在9月中進行4天的審訊。

Twitter指控馬斯克在今年1至3月期間「秘密地」收集公司股票而沒有就其大量購買恰當地向監管機構作出披露，又羅列了馬斯克就這次收購事項所違反事項的清單，指「對Twitter及其業務蒙上陰影」。

投訴人指，馬斯克似乎相信自己有別於其他受特拉華合約法監管的單位，可以自由改變主意、破壞公司及其營運、損害股東價值後離場。

有美國法律界人士表示，根據暫時公開的資料，Twitter似乎較具優勢。Twitter股份周二收報34.06美元，上升4.3%，但仍遠低於Twitter董事會接納馬斯克所承諾的每股50美元收購作價。

控方：馬斯克似乎相信自己可以自由改變主意

馬斯克上周五單方面宣布，終止進行這宗歷來最大的收購交易，理由是Twitter違反收購協議，沒有向他提供足夠文件，以回應馬斯克關於平台虛假賬號數量的質疑。Twitter稱，馬斯克所提出的要求乃沒有根據的「藉口」，相信他退場與股市下跌有關。