Twitter管理層傳重新考慮Elon Musk收購要約

《彭博》引述消息指，Tesla創辦人Elon Musk周日與Twitter的管理人士會談，Twitter對馬斯克的430億美元收購要約變得更加接受，對討論交易的態度基本上比之前更開放。Twitter發言人不予置評。

《華爾街日報》早前報道亦稱，Elon Musk上周五與幾位股東私下會面以推廣他的提議。報道還稱，Elon Musk最近幾天已告訴Twitter主席泰勒(Bret Taylor)，他不會調整每股54.2美元的收購報價。

報道指，Elon Musk上周五在一系列視頻電話中，向特定股東推介了收購提議。Twitter仍在評估自身價值，同時Twitter管理層也可能堅持要求Elon Musk提供擔保，例如如果交易失敗，Elon Musk需採取補償措施。

多名股東促達成交易

另外，《路透》援引消息人士稱，雖然Twitter股東對這筆交易的合理價格看法不一，但在Elon Musk此前概述了他的收購融資計劃後，許多人聯繫Twitter，敦促不要讓交易機會溜走。

此前，外界亦曾預計，Twitter會拒絕收購要約，併為此制定了所謂的「毒丸計劃」，以抵禦潛在的敵意收購。所謂「毒丸計劃」是美國著名的併購律師馬丁·利普頓(Martin Lipton)1982年發明，其正式名稱為「股權攤薄反收購措施」。

這一計劃是指當公司遭遇惡意收購，尤其是當收購方佔有的股份已經達到10%到20%的時候，公司為了保住自己的控股權，選擇實施大量低價增發新股，或者增加負債等等措施，從而讓收購方增大收購成本，最終無法達到獲得控股權的目標。