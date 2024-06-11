熱門搜尋:
WWDC 2024 港產太空人 父親節2024 歐洲國家盃 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-06-11 15:45:00

UA亞洲聯合財務：擬拓大灣區業務吸北上創業港商　冀新增貸款額增10%

分享：
UA亞洲聯合財務舉行傳媒午宴，左為首席市場官甄振濤，右為行政總裁雷俊傑。(葉婧雯攝)

UA亞洲聯合財務舉行傳媒午宴，左為首席市場官甄振濤，右為行政總裁雷俊傑。(葉婧雯攝)

UA亞洲聯合財務周二（11日）舉行傳媒午宴，會上UA亞洲聯合財務行政總裁雷俊傑表示，預料今年新增貸款額增加10%，因公司考慮到本港經濟復甦動力較弱，故審批更為審慎。他又指，公司計劃拓展大灣區業務，吸引北上創業港商申請。

UA亞洲聯合財務舉行傳媒午宴，左為首席市場官甄振濤，右為行政總裁雷俊傑。(葉婧雯攝) 該企過去10年仍沒有加息，雷俊傑表示，UA希望透過多重策略吸納客戶，做到「以量補價」。(葉婧雯攝)

UA指更多客戶借小額貸款

對於近年息率持續高企，但該企過去10年仍沒有加息，雷俊傑表示，UA希望透過多重策略吸納客戶，做到「以量補價」。他又及今年首季貸款總額按年有減少，但客戶申請人數增加，反映更多客戶借小額貸款。

雷俊傑又指，UA今年的無抵押貸款應繳款項結欠持續上升，近3年向中小企業批出的貸款額累計逾39億，受惠企業亦逾2.5萬間，

至年初起，本地零售及餐飲業受衝擊，更有老牌食肆結業，雷俊傑稱，近數月受到有香港人到內地拓展餐飲業務的貸款需求，正研究推出北上創業貸款等商機，以開拓更多業務發展渠道。

UA：六成客戶使用網上渠道申請貸款

UA亞洲聯合財務首席市場官甄振濤表示，公司亦希望拓展更多年輕人客戶群，亦積極發展網上免會面借貸服務，他引述該企去年數據顯示，有近六成客戶是使用網上渠道申請貸款。

Ad Block

另外，UA最近亦乘歐洲國家盃熱潮推出新廣告，提供抽獎活動及送出歐洲來回機票，吸引潛在客戶申請貸款。

聯名戶口｜單簽/雙簽易爭拗？開戶/債務/風險/遺產處理一文睇清（am730製圖） 聯名戶口｜甚麼是單簽及雙簽？（am730製圖） 聯名戶口｜單簽與雙簽優點（am730製圖） 聯名戶口｜其中一方去世可領錢？（am730製圖） 聯名戶口｜聯名戶口的好處？（am730製圖） 聯名戶口｜開聯名戶口有甚麼風險？（am730製圖） 聯名戶口｜申請聯名戶口步驟（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受