UA亞洲聯合財務：擬拓大灣區業務吸北上創業港商　冀新增貸款額增10%

UA亞洲聯合財務周二（11日）舉行傳媒午宴，會上UA亞洲聯合財務行政總裁雷俊傑表示，預料今年新增貸款額增加10%，因公司考慮到本港經濟復甦動力較弱，故審批更為審慎。他又指，公司計劃拓展大灣區業務，吸引北上創業港商申請。

對於近年息率持續高企，但該企過去10年仍沒有加息，雷俊傑表示，UA希望透過多重策略吸納客戶，做到「以量補價」。他又及今年首季貸款總額按年有減少，但客戶申請人數增加，反映更多客戶借小額貸款。

雷俊傑又指，UA今年的無抵押貸款應繳款項結欠持續上升，近3年向中小企業批出的貸款額累計逾39億，受惠企業亦逾2.5萬間，

至年初起，本地零售及餐飲業受衝擊，更有老牌食肆結業，雷俊傑稱，近數月受到有香港人到內地拓展餐飲業務的貸款需求，正研究推出北上創業貸款等商機，以開拓更多業務發展渠道。

UA：六成客戶使用網上渠道申請貸款

UA亞洲聯合財務首席市場官甄振濤表示，公司亦希望拓展更多年輕人客戶群，亦積極發展網上免會面借貸服務，他引述該企去年數據顯示，有近六成客戶是使用網上渠道申請貸款。