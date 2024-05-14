Uber擬以74億收購foodpanda台灣業務　料2025上半年完成交易

foodpanda母企Delivery Hero自去年起，便有出售亞洲部分業務的計劃。最新Delivery Hero表示，與Uber（美：UBER）與達成協議，將以9.5億美元（折合約74.2億港元）出售foodpanda在台灣的外賣業務。

目前仍繼續營運foodpanda台灣業務

不過，是次收購仍須經過監管部門批准，預計交易將於2025年上半年完成，因此於交易完成前，Delivery Hero將繼續營運foodpanda台灣業務，而在交易完成後，foodpanda在當地的顧客、商戶及配送夥伴將會轉移予Uber Eats。

Uber方面指，今次收購將會成為台灣其中一項半導體以外最大宗併購交易，集團決定增加當地投資，反映對其長遠吸引力具有信心。另外，Uber亦同意購買Delivery Hero 3億美元的新發行普通股。