Uber擬以74億收購foodpanda台灣業務　料2025上半年完成交易

foodpanda母企Delivery Hero自去年起，便有出售亞洲部分業務的計劃。最新Delivery Hero表示，與Uber（美：UBER）與達成協議，將以9.5億美元（折合約74.2億港元）出售foodpanda在台灣的外賣業務。
目前仍繼續營運foodpanda台灣業務
不過，是次收購仍須經過監管部門批准，預計交易將於2025年上半年完成，因此於交易完成前，Delivery Hero將繼續營運foodpanda台灣業務，而在交易完成後，foodpanda在當地的顧客、商戶及配送夥伴將會轉移予Uber Eats。
Uber方面指，今次收購將會成為台灣其中一項半導體以外最大宗併購交易，集團決定增加當地投資，反映對其長遠吸引力具有信心。另外，Uber亦同意購買Delivery Hero 3億美元的新發行普通股。
不斷有意出售foodpanda業務
而Delivery Hero自去年起，已不斷有意出售foodpanda東南亞業務。此前外電報道，內地最大外賣平台美團（3690），有意收購德國Delivery Hero公司旗下的「foodpanda」東南亞業務，不過最終告吹。
去年9月，有傳新加坡叫車平台Grab或會以略高於10億歐元（折合約83億港元）的作價收購有關東南亞的foodpanda權益，當時盛傳包括新加坡、柬埔寨、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓和泰國等多地的品牌。