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財經
2023-10-05 17:45:27

Uber與HKTaxi推「按錶收費的士」 額外連接逾萬名的士司機

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全新「按錶收費的士」行程選項除了讓 Uber 與的士業界更緊密地合作。

在香港截的士可謂「難過登天」，特別是在繁忙時段或惡劣天氣下，而Uber最新宣布，將與HKTaxi合作，在 Uber App 上增設「按錶收費的士」行程選項。Uber香港區總經理鍾志霆表示，新功能推出後，Uber將覆蓋全港約8成的士司機，為用戶提供更多選擇，HKTaxi及Uber將繼續以兩個應用程式運作，無意合併為一。

Uber將新增設咪錶的士

Uber宣布於在Uber App增設咪錶的士選項，將Uber的士網絡與HKTaxi連接，為Uber App乘客增加額外10,000位的士司機選項。亦即Uber 用客可以透過Uber Apps 選擇咪錶的士，價錢會因應咪錶價格收取。

鍾志霆指，的士行業面對缺乏年青司機入行、收入不穩及服務參差的困難，而乘客在繁忙時間亦難以截車，的士站更是大排長龍，新增「按錶收費的士」選項，可為用戶提供更多選擇。

HKTaxi司機無需再次登記成為Uber Tai的司機

鍾志霆又稱，HKTaxi接訂單的方式是「搶單」、Uber則是「派單」，現時HKTaxi司機無需再次登記成為Uber Taxi司機，用戶在Uber選擇按錶收費的士後，訂單將會連結至HKTaxi的應用程式，司機可「搶單」，相信港人已習慣的士按錶收費，該行程選項將會受歡迎。

在今年8月，Uber又與李健駕駛學校合作，為全港的士司機度身訂造「的士司機安全駕駛培訓課程」，以提高道路安全。截至9月底已有30多名司機報名參加課程。

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