塚越大介去年升任總裁兼首席運營官

迅銷去年8月宣布,UNIQLO品牌運作全球行政總裁及UNIQLO CO., LTD.董事的塚越大介,將升任為UNIQLO CO., LTD.執行董事、總裁兼首席運營官。現任 UNIQLO CO., LTD.執行董事、董事長兼總裁的柳井正,將改任為UNIQLO CO., LTD.之執行董事、董事長兼行政總裁,持續負責制定管理決策及領導業務拓展的工作。柳井正將繼續以董事長、總裁兼行政總裁身份,負責集團整體管理決策及執行工作。並於去年9月1日生效。