UNIQLO推全球管理課程活動培育人才　香港學生：日式管理「着重人」

日本近年積極「搶人才」，吸引勞動新血及資金進場，而日資企業亦積極「走出去」，讓更多海外人士認識日式管理及公司理念。迅銷集團（6288）旗下UNIQLO在近年亦開辦全球管理課程活動，讓全球各地的大學生，了解更多日式時尚零售的資訊。
香港學生：日式管理最「着重人」
Ashley及Rachel今年成為參加「Global Management Program」(GMP)，成為43名實習中的一員，她們不約而同地表示，日式管理最「着重人」。Ashley表示，經過6日的活動及與經營者互動後，了解到與人溝通在商業上的重要性，「當時我哋有好多天馬行空嘅諗法，但佢哋(UNIQLO經營者)都好重視我哋，俾好多機會我哋嘗試同發揮。」
而Rachel就透過活動，了解到重視不同人的想法，才有機會製作出好產品，「我哋學到LifeWear嘅重點，就係令每個人的生活更美好，所以要由人出發去製造產品，再由人出發去做管理。」兩人表示，參加活動後對可持續製造有更深的了解，例如製衣物料選材，到減低生產過程污染，以及營銷策略等都能有更深認識。
小山紀昭：提高迅銷在年輕人才中的認知度
迅銷集團社長室室長小山紀昭向本報表示，舉行GMP計劃是希望為參與的學生提供機會，讓他們體驗商業管理的現實及思考具體商業問題，以培育管理人才。
對於UNIQLO的人事管理理念(，他認為，正如GMP計劃的目標一樣，通過優化全球層面的人員配置，來加強每個市場的管理結構及培育人才，意味擁有才華、成長潛力的員工，無論在甚麼時候加入公司，也不論年齡等因素，即使工作幾年，也可能成為管理一員。他又指，由於迅銷在日本以外地區尚未廣為人知，故亦希望通過計劃提高迅銷作為年輕人才潛在工作場所的認知度。
迅銷集團舉行的Global Management Program(GMP) 全球管理課程中，學生可參觀UNIQLO東京總部與店舖外，亦提供機會讓來自世界各地學生互相交流，學生可透過實際案例與經營者討論，以解決全球商業問題並提出解決方案，學習領導力和專案管理的技巧。