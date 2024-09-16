UNIQLO推全球管理課程活動培育人才　香港學生：日式管理「着重人」

日本近年積極「搶人才」，吸引勞動新血及資金進場，而日資企業亦積極「走出去」，讓更多海外人士認識日式管理及公司理念。迅銷集團（6288）旗下UNIQLO在近年亦開辦全球管理課程活動，讓全球各地的大學生，了解更多日式時尚零售的資訊。

香港學生：日式管理最「着重人」

Ashley及Rachel今年成為參加「Global Management Program」(GMP)，成為43名實習中的一員，她們不約而同地表示，日式管理最「着重人」。Ashley表示，經過6日的活動及與經營者互動後，了解到與人溝通在商業上的重要性，「當時我哋有好多天馬行空嘅諗法，但佢哋(UNIQLO經營者)都好重視我哋，俾好多機會我哋嘗試同發揮。」

而Rachel就透過活動，了解到重視不同人的想法，才有機會製作出好產品，「我哋學到LifeWear嘅重點，就係令每個人的生活更美好，所以要由人出發去製造產品，再由人出發去做管理。」兩人表示，參加活動後對可持續製造有更深的了解，例如製衣物料選材，到減低生產過程污染，以及營銷策略等都能有更深認識。