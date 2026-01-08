UNIQLO母企迅銷首財季純利升11.7% 上調全年盈利及派息預測

UNIQLO母企迅銷公布公布2026財政年度第一季度業績，純利升11.7%，上調全年盈利及派息預測。

按該事業分部旗下各地區而言，大中華地區之中，中國大陸市場錄得收益增長、溢利錄得兩位數增長。香港市場因秋冬商品銷情旺盛，錄得收益及溢利雙增長。台灣市場雖錄得收益增長、溢利下降，但若扣除付與總部權利金上升的影響，溢利則呈現增長。南韓、東南亞、印度及澳洲地區亦皆錄得收益、溢利兩位數的增長。北美與歐洲地區亦錄得收益與溢利雙雙呈兩位數增長。

UNIQLO母企迅銷集團(6288)公布2026財政年度第一季度業績，集團首季度綜合收益10,277億日圓(下同)，較上年度同期增長14.8%；事業溢利2,056億按年增31%；稅前溢利2,266億元，按年增15.3%；純利1,474億元，按年增長11.7%。在集團各個事業分部之中，海外UNIQLO事業分部本財年首季度錄得收益、溢利雙雙大幅增長，收益按年增長20.3%至6,038億元，事業溢利按年增長38%至1,173億元。

在日本UNIQLO事業分部方面，第一季度錄得收益及溢利雙雙大幅增長，收益按年增長12.2%至2,990億元，事業溢利按年增長20.2%至624億元。同店銷售淨額(包括網路商店)按年大幅增長11%。主因衛衣、牛仔褲等秋裝暢銷、10月起降溫後HEATTECH保暖內衣及PUFFTECH新世代輕暖外套等冬裝熱銷，加上感謝節促銷活動亦十分熱絡所致。

GU事業分部第一季度錄得收益微增、溢利大幅增長。收益按年增長0.8%至913億元，事業溢利則按年大幅增長20%至114億元。溢利增長主要歸功於改善缺貨狀況與折扣率，提升毛利率。