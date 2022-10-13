Uniqlo母公司全年純利創歷史新高

Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing，6288）公布截至8月31日止年度業績，全年純利達到破紀錄的2,733億日圓（約146.14億港元），按年上升60.9%。由於集團有營運的所有市場在疫情受控後，對服裝需求都穩步回升，迅銷的銷售表現在各個市場亦見穩步復甦，收入按年上升7.9%至2.3萬億日圓。同時，集團因為日圓貶值而從外幣資產進賬1,143億日圓，令稅前利潤按年上升55.6%。

Uniqlo最大的日本市場，收入按年下跌3.8%至8,102億日圓，佔總收入約3成半，但毛利率提升2.5個百分點，令日本市場經營利潤輕微上升0.6%至1,240億日圓。今年3月至8月的下半年同店銷售增長4.7%，較上半年倒退9.0% 顯著改善，全年同店銷售收縮3.3%。

包括中國內地、香港及台灣的大中華區是Uniqlo海外業務的最大部份，惟受到疫情封控措施所限，該區收入雖然保持1.2% 的增幅，但是經營利潤按年下跌16.8%，至834億日圓。除此以外Uniqlo其他海外市場均錄得收入及盈利的顯著增長，東南亞及大洋洲地區收入按年上升約6成，經營利潤更有逾2倍增長，北美及歐洲亦錄得增長。俄羅斯的營運仍然關閉而出現經營虧損，惟對整體業務表現影響有限。

海外其他市場全部增長 大中華除外

不過迅銷預期，由今年9月至明年8月的財政年度利潤將會倒退，純利料減少15.9至2,300 億日圓，主要反映外匯因素。若扣除匯率影響，迅銷將會保持盈利增長。

（按每百日圓兌5.3466港元計算）