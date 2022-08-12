ValueAct Capital入股紐約時報刺激股價飆升

綜合外電報道，美國監管文件顯示，美國基金ValueAct Capital已持有紐約時報（New York Times Co）6.7%的股份，並有意推動公司更積極地推廣僅限於訂閱用戶的內容，消息刺激紐約時報股價上升約1成。

紐約時報發言人在一份聲明中表示，知道ValueAct已經對公司進行了投資，並會如往其他股東一樣，管理團隊成員會與ValueAct對話以聽取他們的觀點並分享我們的觀點。據知情人士表示，據ValueAct為紐約時報制定的計劃，包括令更多讀者付費使用新購入的The Athletic的內容，以及訂閱用戶喜愛的填字遊戲、遊戲和食譜等。

彭博社報道，ValueAct已購買超過1,100萬股紐約時報股票，並希望紐約時報能進一步推進僅限於訂閱者的捆綁業務。

根據上周發布的業績，《紐約時報》在2022年第二季度純網上訂閱戶人數增加約18萬名和訂閱總目增加約23萬，反映用戶訂閱多項一款產品。集團整體訂閱用戶達到917萬，印刷和數字訂閱總數亦達到1,056萬，其中包括剛收購的The Athletic的100萬名訂戶。集團第二季訂閱收入為2.4億美元。

紐約時報擁訂閱用戶917萬

紐約時報的股價在消息曝光後飆升，收市報35.05美元，為5月中旬以來的最高水平，全日上升10.6%。該股今年迄今已下跌約25%，該公司的市值目前約為58.5億美元。

資料顯示，ValueAct擁有21年的歷史，透過與入股企業私下對話和建設性關係以推動上市公司實現成功轉型和長期價值創造。即使在這些情況下，ValueAct去年中斥資逾15億美元入股日本鎖便利店7-11的母公司Seven & I Holdings。