Veeko母企威高半年蝕4808萬 下半年樂觀 續覓地開店

威高旗下女裝品牌Veeko和Wanko專門店共有54間，按年淨減6間。(網上圖片)

經營化妝品專門店Colourmix及MORIMOR、以及女仕服飾專門店Veeko及Wanko的威高國際(1173)公布9月底止半年虧損擴大至4,807.5萬元，去年同期蝕86.4萬元；營業額少15.1%，至2.389億元；毛利1.06億元，下降20.7%，毛利率44.4%，少3.2個百分點；每股虧損1.934仙；維持不派中期息。

集團本月已發盈警，料半年錄得稅後虧損介乎約4,500萬至約5,300萬元。威高今日收報0.029元，無升跌。

威高期內化妝品業務收入1.787億元，少11.9%，虧損擴大至2,092.1萬元，去年同期蝕1,487.8萬元。時裝業務營業額6,020萬元，大跌23.3%，盈轉虧1,487.8萬美元，去年同溢利689.8萬美元。