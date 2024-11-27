Veeko母企威高半年蝕4808萬 下半年樂觀 續覓地開店

經營化妝品專門店Colourmix及MORIMOR、以及女仕服飾專門店Veeko及Wanko的威高國際(1173)公布9月底止半年虧損擴大至4,807.5萬元，去年同期蝕86.4萬元；營業額少15.1%，至2.389億元；毛利1.06億元，下降20.7%，毛利率44.4%，少3.2個百分點；每股虧損1.934仙；維持不派中期息。
集團本月已發盈警，料半年錄得稅後虧損介乎約4,500萬至約5,300萬元。威高今日收報0.029元，無升跌。
威高期內化妝品業務收入1.787億元，少11.9%，虧損擴大至2,092.1萬元，去年同期蝕1,487.8萬元。時裝業務營業額6,020萬元，大跌23.3%，盈轉虧1,487.8萬美元，去年同溢利689.8萬美元。
化妝品專門店減3間 女裝店少6間
截至9月底，集團共有55間Colourmix及MORIMOR化妝品專門店，按年淨減3間，其中50間位於香港，5間位於澳門。為了重整化妝品業務的零售網絡，期內集團在租約到期後關閉了2間表現欠佳的店舖。另外，旗下女裝品牌Veeko和Wanko專門店共有54間，按年淨減6間，其中50間位於香港，4間位於澳門，期內集團在租約到期後關閉了6間表現欠佳的店舖。
受制出境旅遊增 入境旅客消費放緩
威高指，港澳零售市場受制於出境旅遊增加及入境旅客消費放緩的影響，從而影響銷售表現。儘管零售環境低迷，集團迅速地採取多項應對措施務求積極恢復盈利能力，並對未來長遠前景充滿信心。集團積極發掘多元化產品及品牌並推出全新的客戶忠誠計劃，為其長遠發展奠定良好基礎。集團將繼續致力尋找位置優越且租金合理的地點開拓新店，並關閉表現欠佳的店舖，以優化其零售網絡。同時，集團亦繼續與業主磋商合理租金，務求降低租金成本。
化妝品業務銷售增長料錄雙位數改善
透過實施一系列調節銷售和營銷策略，集團的銷售表現於今年10月至11月初取得改善，化妝品業務可比零售銷售增長率按年錄得雙位數的改善，化妝品業務毛利率亦較去年同期改善，相信有效提升下半年化妝品業務銷售表現。
時裝業務將迎秋冬銷售旺季
時裝業務主要集中於本地消費者。今年10月至11月初，可比零售銷售與去年同期相比相對平穩。財政年度下半年正值秋冬銷售旺季，再加上聖誕及新年等傳統節日，為時裝業務黃金檔期，對時裝業務於下半度表現審慎樂觀。