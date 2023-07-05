Visa夥拍電車推車費3元減1元折扣優惠　料增感應式支付能加強電車吸引力

電子支付公司Visa宣布，與香港電車公司聯手宣布推出電車消費推廣優惠，由今年7月6日至12月31日期間，乘客使用 Visa 感應式信用卡、扣賬卡和預付卡，或通過電子錢包綁 定Visa卡繳付電車車費，可享港幣3元減1元的折扣優惠。

是次合作亦彰顯在推動香港構建成為世界級的智慧城市過程中，讓電車保持原有文化價值並同時擁抱創新的重要性。根據 Visa委託YouGov進行的最新調查顯示，電車（30%）獲最多本地受訪者列為最能代表香港文化象徵的交通工具，其次是港鐵（25%）和山頂纜車（17%）。

Visa電車為本港交通實現數碼轉型

Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示：「很興奮能夠在香港電車上引入Visa的車費付款方式，通過電子支付進一步加快香港公共交通運輸系統的數碼轉型。我們十分高興看到乘客現時可以使用方便、安全的Visa感應式支付繳付車費，如同在日常消費體驗一樣順暢無阻。」

Visa在是次合作中特別邀請在香港土生土長的奧運花劍及Team Visa選手張家朗參與推廣。梁普寧補充：「家朗不屈不撓的精神充分體現香港本色，同時呼應 Visa 重視平等及包容性的價值觀。」

香港電車董事總經理戴弘博(Paul Tirvaudey)表示：｢香港電車已準備好迎接最新的電子支付技術，擁抱數碼轉型，不遺餘力地保育香港的獨特文化標誌。透過與 Visa 緊密合作，我們進一步便利本地乘客及外地旅客，增加電車的吸引力。借助 Visa 的感應式支付技術，乘客今後可以更便捷地乘坐電車，並為香港的智慧城市藍圖作出貢獻。」