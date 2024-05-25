Visa將於亞太區推出新產品及服務　包括P2P轉帳

全球電子支付Visa宣布，今年稍後在亞太地區推出一系列全新產品及服務，除革新支付卡產品外，亦滿足企業、商戶、消費者及金融機構未來日益增長的需求。

Visa亞太區總裁Stephen Karpin表示，為行業帶來創新至關重要，因為支付是促進經濟繁榮發展的基石。支付生態系統正迎來龐大機遇，讓大家共同塑造全新的數碼體驗，所以業界比以往更需要緊密合作，為消費者、商戶和當地社區創造有意義的價值和影響。

Visa亞太區產品及方案主管TR Ramachandran表示，在現今高度數碼化的時代，留意到消費者購物和管理個人資料的方式正在急速轉變。Visa的全新解決方案，能讓商貿更加個人化、方便和安全，讓消費者掌握數碼化的支付體驗。