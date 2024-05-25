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財經
2024-05-25 13:00:00

Visa將於亞太區推出新產品及服務　包括P2P轉帳

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Visa將於亞太區推出新產品及服務　包括P2P轉帳

Visa將於亞太區推出新產品及服務　包括P2P轉帳

全球電子支付Visa宣布，今年稍後在亞太地區推出一系列全新產品及服務，除革新支付卡產品外，亦滿足企業、商戶、消費者及金融機構未來日益增長的需求。

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Visa亞太區總裁Stephen Karpin表示，為行業帶來創新至關重要，因為支付是促進經濟繁榮發展的基石。支付生態系統正迎來龐大機遇，讓大家共同塑造全新的數碼體驗，所以業界比以往更需要緊密合作，為消費者、商戶和當地社區創造有意義的價值和影響。

Visa亞太區產品及方案主管TR Ramachandran表示，在現今高度數碼化的時代，留意到消費者購物和管理個人資料的方式正在急速轉變。Visa的全新解決方案，能讓商貿更加個人化、方便和安全，讓消費者掌握數碼化的支付體驗。

Visa指，全新產品及服務包括Visa靈活支付憑證，該支付憑證支持單一支付卡產品，在多種支付方式之間切換。另外，Visa又推出一拍即可、點擊即付以及數據代幣化等產品及服務。服務包括：

  • 一拍即付 (Tap to Pay)：任何裝置都能成為銷售點 (POS)
  • 一拍即認證 (Tap to Confirm)：在網上購物時輕鬆完成身份認證
  • 一拍即綁卡 (Tap to Add Card)：將信用卡更安全地添加至電子錢包或應用程式
  • 一拍即轉帳（個人對個人）(Tap to P2P, Person-to-Person)：允許在親朋好友間互相轉帳
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