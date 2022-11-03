Vivienne Tam加盟尚乘數科任設計和創作主管 其同名品牌部分資產獲尚乘投資

在美國上市的尚乘集團（AMTD）公布，已經與國際知名時裝設計師譚燕玉（Vivienne Tam）訂立投資意向書，將收購以其名字命名的「VIVIENNE TAM」品牌的部分資產和知識產權，料最快明年完成收購。尚乘集團希望能把「VIVIENNE TAM」品牌拓展至元宇宙和Web3領域。

同時，Vivienne Tam本人將會加入尚乘集團旗下尚乘數科的董事會，任名有待批准，而她本人亦會擔任尚乘數科的設計和創作主管。現年64歲、在香港長大的Vivienne Tam曾被《福布斯》雜誌選為「25位美籍華人翹楚」之一。她在港亦開設了「VIVIENNE TAM」時裝專賣店。

尚乘：希望能把「 VIVIENNE TAM 」品牌拓展至元宇宙

「VIVIENNE TAM」品牌早前推出了一個以 NFT 為靈感的系列，藉着將包括 CyberKongz、CryptoPunks 和 BAYC NFTs 在內的藍籌系列的頭像和頭像印在該系列的產品上，將 NFT 融入其服裝之中。她表示，希望將人們在虛擬世界中的生活和他們在實物商品上的消費聯繫起來。